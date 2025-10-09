Βυθίστηκαν 20% οι γερμανικές εξαγωγές στις ΗΠΑ

Οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν απροσδόκητα τον Αύγουστο λόγω της απότομης πτώσης της ζήτησης στις ΗΠΑ, που οφείλεται στους δασμούς που επέβαλε η Ουάσιγκτον στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Οπως μεταδίδει το Reuters, οι εξαγωγές από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης υποχώρησαν κατά 0,5% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία, ενώ η δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπε αύξηση 0,3%.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κινήθηκαν αρνητικά κατά 2,5% σε σχέση με τον Ιούλιο. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, μειώθηκαν κατά 20,1% σε ημερολογιακή και εποχικά προσαρμοσμένη βάση.

Η ροή αγαθών προς τις ΗΠΑ, ειδικότερα, είναι πιθανό να παραμείνει αδύναμη τους επόμενους μήνες, ιδίως καθώς οι υψηλότεροι δασμοί επιδεινώνονται από ένα ακόμη ισχυρότερο ευρώ, δήλωσε ο Ralph Solveen, ανώτερος οικονομολόγος της Commerzbank.