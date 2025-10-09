Ζελένσκι: Στις ΗΠΑ υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία την άλλη εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μια αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, την αεράμυνα και τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, μεταδίδει το Bloomberg.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Ουκρανία προσπαθεί να πείσει τους συμμάχους της να επιτρέψουν τη χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση των αμυντικών αναγκών του Κιέβου, αλλά και να τους παροτρύνει να εντείνουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Στο πλαίσιο αυτό και οι υπουργοί Οικονομικών της G-7 θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιορισμών σε βασικούς κλάδους της ρωσικής οικονομίας, όπως η ενέργεια, ο χρηματοοικονομικός τομές και η αμυντική βιομηχανία.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Κιέβου-Ουάσιγκτον, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συζητήσεις με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν επεκταθεί «σε διάφορους τομείς», αφού οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Παρά τον κρύο καιρό έξω, οι σχέσεις μας παραμένουν θερμές», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και το Υπουργείο Άμυνας συμμετέχουν στον διάλογο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η αντιπροσωπεία με επικεφαλής την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, τον αρχηγό του επιτελείου του Αντρίι Γερμάκ, και τον εκπρόσωπό του για τις κυρώσεις, Βλαντίσλαβ Βλάσιουκ, θα συζητήσουν επίσης για τις ενεργειακές ανάγκες της Ουκρανίας, αφού το Κίεβο δήλωσε νωρίτερα ότι θα πρέπει να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου σχεδόν κατά ένα τρίτο, ενόψει του χειμώνα.

Όσον αφορά τα στρατιωτικά ζητήματα, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε πως Αμερικανοί στρατιωτικοί με συγκεκριμένες εξειδικεύσεις επισκέπτονται τη χώρα του τακτικά, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, βοηθούν ώστε να λειτουργούν σωστά τα προηγμένα συστήματα αεράμυνας, όπως τα Patriot.

«Συνεργαζόμαστε με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. (...) Όλα τα συστήματα — Patriots, NASAMS και Iris-T — θα είχαν περιορισμένα δεδομένα χωρίς αυτές».

Από την άλλη πλευρά οι σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί εκ νέου. Ο Τραμπ έχει σκληρύνει τη στάση του απέναντι στον Πούτιν μετά τις αποτυχημένες προσπάθειές του να τον πείσει να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει μέχρι στιγμής επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις στη Μόσχα, ούτε έχει στείλει νέα οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι εκείνοι που έχουν αναλάβει να αγοράσουν τα αμερικανικά όπλα που χρειάζεται το Κίεβο.

Παρόλα αυτά οι ΗΠΑ πρόσφατα αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο να παράσχουν στην Ουκρανία πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, οι οποίοι είναι από τα πιο προηγμένα όπλα που διαθέτουν αυτήν την στιγμή. Το σχόλιο αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κρεμλίνου, το οποίο υποστήριξε πως κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε περαιτέρω τις σχέσεις Μόσχας-Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι είπε για το ζήτημα ότι η δήλωση αυτή ήταν ένα «σημαντικό μήνυμα», καθώς η άμυνα της Ουκρανίας θα πρέπει να ενισχυθεί «με κάθε μέσο». «Οι Tomahawk είναι μία από τις επιλογές που θεωρώ σημαντική». Άλλωστε η συζήτηση για την πιθανότητα να προμηθεύσει η Ουάσιγκτον το Κίεβο με Tomahawk δεν είναι καινούριο, συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, ξεκίνησε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, όταν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήταν ακόμη στην εξουσία. Είναι ένα «θετικό σημάδι» ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν το έχει αποκλείσει εντελώς, είπε.

Τέλος ο Ζελένσκι στάθηκε επίσης στην επιθυμία του Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

«Εάν ο Τραμπ δώσει στον κόσμο - πάνω απ' όλα, στον ουκρανικό λαό - την ευκαιρία για μια τέτοια εκεχειρία, τότε ναι, θα πρέπει να προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Θα τον προτείνουμε εκ μέρους της Ουκρανίας».