Η Orsted κόβει 2.000 θέσεις εργασίας

Η Orsted θα προχωρήσει σε περικοπή περίπου 2.000 θέσεων εργασίας έως το τέλος του 2027, καθώς η εταιρεία υπεράκτιας αιολικής ενέργειας περιορίζει το ενδιαφέρον της στην Ευρώπη μετά την ολοκλήρωση πώλησης μετοχών αξίας 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η δανέζικη εταιρεία αντιμετώπισε μια σειρά από αναποδιές στην κάποτε πολλά υποσχόμενη αγορά αιολικής ενέργειας των ΗΠΑ, όπου η ραγδαία αύξηση του κόστους, τα εμπόδια στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι ανατροπές στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ την ανάγκασαν να κάνει πίσω.

Η εταιρεία δήλωσε ότι στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και θα ολοκληρώσει ορισμένα σημαντικά έργα τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε σήμερα Πέμπτη, θα χρειαστεί λιγότερους υπαλλήλους στο μέλλον.