Η Ferrari μειώνει στο μισό τον στόχο της για τα ηλεκτρικά οχήματα

Η Ferrari μείωσε κατά το ήμισυ τον στόχο της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, τονίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για κινητήρες εσωτερικής καύσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις «αβέβαιες εποχές».

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η ιταλική κατασκευάστρια πολυτελών αυτοκινήτων ανακοίνωσε ότι πλέον στοχεύει να καταστήσει το 20% των μοντέλων της πλήρως ηλεκτρικά έως το 2030, σε σύγκριση με τον στόχο του 40% που είχε ανακοινώσει πριν από τρία χρόνια.

Η Ferrari αποκάλυψε την υποβάθμιση των φιλοδοξιών της για τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς παρουσίασε τις βασικές τεχνολογίες πίσω από το πρώτο ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητό της, το οποίο, όπως δήλωσε, θα διαθέτει «ευρύχωρο» εσωτερικό, μπαταρίες υψηλής απόδοσης και ηλεκτρικό κινητήρα με χαρακτηριστικό ήχο.

«Ως ηγέτιδα εταιρεία στην αγορά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την ίδια οδηγική απόλαυση όταν χρησιμοποιούν ICE, υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Benedetto Vigna στη Financial Times.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα σχέδιά της, το 40% των αυτοκινήτων της θα εξακολουθεί να τροφοδοτείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ ένα άλλο 40% θα τροφοδοτείται από υβριδική τεχνολογία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το 53% των συνολικών αποστολών της αφορούσε μοντέλα βενζίνης, ενώ το υπόλοιπο αφορούσε υβριδικά μοντέλα.

Οι μετοχές της Ferrari πέφτουν κατά περισσότερο από 14%, μετά την αναθεώρηση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους και για το 2030 και τη μείωση των φιλοδοξιών της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Μαρανέλο της Ιταλίας ανακοίνωσε στην εκδήλωση Capital Markets Day ότι αναμένει καθαρά έσοδα τουλάχιστον 7,1 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος, από προηγούμενη πρόβλεψη άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ferrari δήλωσε ότι αναμένει καθαρά έσοδα περίπου 9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2030.