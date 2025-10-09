#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Ferrari μειώνει στο μισό τον στόχο της για τα ηλεκτρικά οχήματα

(upd) Διατηρεί τους κινητήρες εσωτερικής καύσης για τις «αβέβαιες εποχές» και παρουσιάζει το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό σπορ μοντέλο της. Βουτιά 14% για τη μετοχή της.

Η Ferrari μειώνει στο μισό τον στόχο της για τα ηλεκτρικά οχήματα

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 13:29

Τελ. Ενημ.: 9 Οκτωβρίου 2025 - 13:52

Η Ferrari μείωσε κατά το ήμισυ τον στόχο της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, τονίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για κινητήρες εσωτερικής καύσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις «αβέβαιες εποχές».

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η ιταλική κατασκευάστρια πολυτελών αυτοκινήτων ανακοίνωσε ότι πλέον στοχεύει να καταστήσει το 20% των μοντέλων της πλήρως ηλεκτρικά έως το 2030, σε σύγκριση με τον στόχο του 40% που είχε ανακοινώσει πριν από τρία χρόνια.

Η Ferrari αποκάλυψε την υποβάθμιση των φιλοδοξιών της για τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς παρουσίασε τις βασικές τεχνολογίες πίσω από το πρώτο ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητό της, το οποίο, όπως δήλωσε, θα διαθέτει «ευρύχωρο» εσωτερικό, μπαταρίες υψηλής απόδοσης και ηλεκτρικό κινητήρα με χαρακτηριστικό ήχο.

«Ως ηγέτιδα εταιρεία στην αγορά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την ίδια οδηγική απόλαυση όταν χρησιμοποιούν ICE, υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Benedetto Vigna στη Financial Times.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα σχέδιά της, το 40% των αυτοκινήτων της θα εξακολουθεί να τροφοδοτείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ ένα άλλο 40% θα τροφοδοτείται από υβριδική τεχνολογία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το 53% των συνολικών αποστολών της αφορούσε μοντέλα βενζίνης, ενώ το υπόλοιπο αφορούσε υβριδικά μοντέλα.

Οι μετοχές της Ferrari πέφτουν κατά περισσότερο από 14%, μετά την αναθεώρηση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους και για το 2030 και τη μείωση των φιλοδοξιών της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Μαρανέλο της Ιταλίας ανακοίνωσε στην εκδήλωση Capital Markets Day ότι αναμένει καθαρά έσοδα τουλάχιστον 7,1 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος, από προηγούμενη πρόβλεψη άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ferrari δήλωσε ότι αναμένει καθαρά έσοδα περίπου 9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2030.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

«Ηλεκτροσόκ» για τη Mercedes στην Κίνα

Ποια είναι τα εμπόδια για επέκταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

Νέες επιδοτήσεις 940 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο