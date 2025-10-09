«Σνομπάρουν» τις Porsche οι Κινέζοι, πτώση 21% στις εξαγωγές

Οι πωλήσεις της Porsche AG στην Κίνα μειώθηκαν κατά 21% στο τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς η ζήτηση για ξένα αυτοκίνητα πολυτελείας στη χώρα παραμένει χαμηλή, μεταδίδει το Bloomberg.

Η κατάσταση αυτή συνέβαλε στο να υποχωρήσουν γενικότερα οι εξαγωγές της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας κατά 5,7%, με την Porsche να πουλά στο εξωτερικό λίγο περισσότερα από 66.000 οχήματα.

Παράλληλα και ανταγωνιστές της, όπως η Mercedes-Benz Group και η BMW ανακοίνωσαν μείωση των εξαγωγών τους στην Κίνα, καθώς οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες χάνουν έδαφος, έναντι των φθηνότερων τοπικών κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η BYD και η Xiaomi. Ως αποτέλεσμα η BMW αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη φέτος.

Η χαμηλή ζήτηση για πολυτελή ηλεκτρικά οχήματα πλήττει περαιτέρω τις αυτοκινητοβιομηχανίες που καταγράφουν υποτονική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Για την Porsce ειδικά, το πλήγμα είναι διττό, αφού οι ΗΠΑ που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της, έχουν επιβάλλει υψηλούς δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρώπη.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν και οι εξαγωγές της προς την Βόρεια Αμερική κατά 4,8% στο τρίτο τρίμηνο. Υπό το πρίσμα αυτό, η εταιρεία υποβάθμισε τις προβλέψεις για τις επιδόσεις της το 2025 για τέταρτη φορά φέτος. Επίσης αποφάσισε τελικά να μην λανσάρει νέα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων, επιλέγοντας να επενδύσει περισσότερο στα βενζινοκίνητα και υβριδικά μοντέλα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μετοχές της Porsche έχουν υποχωρήσει περίπου κατά ένα τέταρτο φέτος. Για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις η εταιρεία προσπαθεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας της, μεταξύ άλλων και μέσω περικοπών θέσεων εργασίας. Παράλληλα έχει εγκαταλείψει το σχέδιο παραγωγής δικών της μπαταριών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Porsche φαίνεται να επηρεάζουν όλο και περισσότερο την μητρική της, Volkswagen AG. Συγκεκριμένα και η τελευταία εγκατέλειψε ορισμένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια ενώ βρίσκεται γενικότερα σε μια διαδικασία αναδιάρθρωσης για να περικόψει το λειτουργικό της κόστος. Τέλος μείωσε και εκείνη τις προβλέψεις της για τις επιδόσεις της.