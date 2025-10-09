#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

«Επιβίωσε» δύο προτάσεων μομφής η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Τις προτάσεις είχαν καταθέσει η ομάδα της ακροδεξιάς «Πατριώτες για την Ευρώπη» και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τι δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 13:57

Τελ. Ενημ.: 9 Οκτωβρίου 2025 - 14:32

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία τις δύο προτάσεις μομφής κατά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οποίες είχαν κατατεθεί από την Αριστερά (LEFT) και την Ακροδεξιά Ομάδα «Πατριώτες της Ευρώπης».

Όπως ήταν αναμενόμενο, καμία από τις δύο προτάσεις μομφής που στρέφονταν κατά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έλαβε το απαιτούμενο ελάχιστο όριο των 361 ψήφων μεταξύ των 720 ευρωβουλευτών. Η πρόταση μομφής που πρότεινε η Ακροδεξιά ομάδα "Πατριώτες της Ευρώπης" απορρίφθηκε, με 378 ψήφους κατά και 179 υπέρ. Η δεύτερη πρόταση μομφής που πρότεινε η Ομάδα της Αριστεράς απορρίφθηκε, με 383 ψήφους κατά και 133 υπέρ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την «ισχυρή υποστήριξη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με μήνυμά της μέσω του «Χ», η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε:

"Εκτιμώ βαθιά την ισχυρή υποστήριξη που έλαβα σήμερα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρώπης. Και μαζί να επιτύχουμε αποτελέσματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ενωμένοι για τον λαό μας, τις αξίες μας και το μέλλον μας".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

