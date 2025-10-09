Σοκ στην Τουρκία: Διασημότητες ελέγχονται για χρήση ναρκωτικών

Η Τουρκία ξεκίνησε έρευνα για φερόμενη χρήση ναρκωτικών, με μια επιχείρηση που έχει βάλει στόχο διασημότητες από τον χώρο του θεάματος.

Οπως μεταδίδει το BBC, κατά τη διάρκεια της έρευνας από το Γραφείο Εγκλημάτων Ναρκωτικών, 19 άτομα -μεταξύ των οποίων οι ηθοποιοί Berrak Tuzunatac και Demet Evgar, καθώς και η τραγουδίστρια Hadise Acikgoz, η οποία συμμετείχε στη Eurovision το 2016 με το τραγούδι Düm Tek Tek- κλήθηκαν για ανάκριση και λήψη δειγμάτων αίματος.

Μουσικοί και τηλεοπτικές προσωπικότητες, καθώς και influencers των κοινωνικών μέσων, αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν μέσω των δικηγόρων τους. Δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu!



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataş, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç… pic.twitter.com/Nw3KbAgbfN — Darp Haber (@DarpHaber) October 8, 2025

Η κίνηση αυτή προκάλεσε σοκ στην τουρκική βιομηχανία του θεάματος, ενώ έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την ελευθερία του λόγου στη χώρα.

Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, η κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση επισύρει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Ωστόσο, τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν θεραπεία ή αναστολή για όσους είναι πρώτη φορά παραβάτες, αποφεύγοντας τις ποινές φυλάκισης.

Οι αντίπαλοι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρουν μια ευρύτερη καταστολή εναντίον καλλιτεχνών, μέσων ενημέρωσης και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης τους τελευταίους μήνες.