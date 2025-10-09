ΕΚΤ: Τα ευρω-επιτόκια μπορούν να αντέξουν πιθανά σοκ

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν βιάζονται να μειώσουν ξανά τα επιτόκια, αν και έχουν πλήρη επίγνωση της ασυνήθιστα υψηλής αβεβαιότητας και των κινδύνων, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησής τους στις 10-11 Σεπτεμβρίου που δημοσιεύει το Reuters.

Η ΕΚΤ άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο και μάλιστα προχώρησε σε μετριοπαθώς αισιόδοξη αξιολόγηση της οικονομίας της ευρωζώνης, υποδεικνύοντας ότι ο πήχης για περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής είναι υψηλός, ακόμη κι αν οι αμερικανικοί δασμοί εξακολουθούν να θολώνουν τις προοπτικές.

«Το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων θα πρέπει να θεωρείται επαρκώς στιβαρό για τη διαχείριση των σοκ, ενόψει των αμφίπλευρων κινδύνων πληθωρισμού και λαμβάνοντας υπόψη ευρύ φάσμα πιθανών σεναρίων», σημειώνεται στον απολογισμό της συνεδρίασης.

Η πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων μειώθηκε ακόμη περισσότερο τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη συνεδρίαση, λόγω σχετικά ευνοϊκών δεδομένων και σχολίων της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ότι το εύρος κινδύνου γύρω από τις προοπτικές του πληθωρισμού μειωνόταν.

Οι αγορές πλέον δεν βλέπουν σχεδόν καμία πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων φέτος, μετά από 2 ποσοστιαίες μονάδες χαλάρωσης κατά τη διάρκεια του έτους έως τον Ιούνιο, ενώ αξιολογούν με μία στις τρεις πιθανότητες ακόμη μια κίνηση κάποια στιγμή στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

«Η τρέχουσα κατάσταση είναι πιθανό να αλλάξει ουσιωδώς κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πότε και προς ποια κατεύθυνση», αναφέρει η ΕΚΤ.

Ωστόσο, η πόρτα για περαιτέρω χαλάρωση δεν έχει κλείσει πλήρως, δεδομένης της σειράς κινδύνων καθοδικής πορείας, σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη των μελών δ.σ. του ιδρύματος.