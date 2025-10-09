OpenBrand: Ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο

Οι τιμές των διαρκών και προσωπικών αγαθών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της OpenBrand που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, αν και η πίεση από τους δασμούς φαίνεται να εξασθενεί.

Η μερική αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα της, έχει προκαλέσει και την αναστολή της συλλογής και δημοσίευσης επίσημων οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Σεπτεμβρίου, που επρόκειτο να δημοσιευτεί την επόμενη Τετάρτη.

Αυτό έχει οδηγήσει τους επενδυτές να εξετάζουν ιδιωτικά δεδομένα για ενδείξεις σχετικά με την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό.

Η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων OpenBrand ανέφερε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή της για διαρκή και προσωπικά αγαθά αυξήθηκε κατά 0,58% σε μηνιαία βάση, μετά από αύξηση 0,45% τον Αύγουστο. Ο δείκτης αυτός βασίζεται στη βάση δεδομένων της OpenBrand, η οποία περιλαμβάνει τιμές, προσφορές και διαθεσιμότητα για περισσότερα από 400.000 προϊόντα.

Η άνοδος του περασμένου μήνα οφείλεται σε αυξήσεις τιμών στα προϊόντα επικοινωνίας, προσωπικής φροντίδας και αναψυχής, γεγονός που αποδίδεται στο τέλος της απαλλαγής "de minimis" τον Αύγουστο, η οποία επέτρεπε την αδασμολόγητη εισαγωγή προϊόντων αξίας κάτω των 800 δολαρίων.

«Η κατάργηση αυτής της εξαίρεσης επηρεάζει ειδικά προϊόντα μικρού φυσικού μεγέθους, τα οποία μπορούν να συσκευαστούν σε πακέτα, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, παιχνιδομηχανές και είδη προσωπικής φροντίδας», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της OpenBrand, Ραλφ ΜακΛάφλιν. «Και πράγματι, αυτές είναι οι κατηγορίες προϊόντων όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη επιτάχυνση των τιμών», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι τιμές των οικιακών συσκευών παρέμειναν αμετάβλητες μετά από σημαντική άνοδο τον Αύγουστο, ενώ οι αυξήσεις τιμών στα είδη βελτίωσης σπιτιού επιβραδύνθηκαν.

«Τα προϊόντα μεγάλου μεγέθους ... όπως οι οικιακές συσκευές και ο εξοπλισμός εξωτερικού χώρου, παρουσιάζουν πλέον επιβράδυνση στην αύξηση των τιμών, κάτι που υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις των δασμών που επιβλήθηκαν νωρίτερα φέτος έχουν ήδη ενσωματωθεί και δεν προκαλούν νέο πληθωρισμό σε αυτές τις κατηγορίες», δήλωσε ο ΜακΛάφλιν.