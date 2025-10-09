Το Λουξεμβούργο επενδύει σε Βitcoin

Κρατικό επενδυτικό ταμείο του Λουξεμβούργου επένδυσε το 1% του ενεργητικού του σε ETFs του Βitcoin, καθιστώντας το το πρώτο κρατικό ταμείο στην ευρωζώνη που προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Οργανισμού για την Ανάπτυξη του Χρηματοοικονομικού Κέντρου του Λουξεμβούργου.

Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Φινλανδία, η Γεωργία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχουν επίσης Βitcoin, αν και η πλειοψηφία αυτών των κρυπτονομισμάτων έχει προέλθει από κατασχέσεις που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την Bitbo -με εξαίρεση τη Γεωργία, μια χώρα εκτός ευρωζώνης, η οποία κατέχει 66 Βitcoin για επενδυτικούς σκοπούς.

Κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού για το 2026 στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου Ζιλ Ροτ αποκάλυψε ότι το Διαγενεακό Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο της χώρας (FSIL) έχει επενδύσει το 1% των διαθεσίμων του σε Βitcoin.

«Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ωριμότητα αυτής της νέας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων και υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση του Λουξεμβούργου στην ψηφιακή χρηματοδότηση, αυτή η επένδυση αποτελεί εφαρμογή της νέας επενδυτικής πολιτικής του FSIL, η οποία εγκρίθηκε από την κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2025», δήλωσε σύμφωνα με το CoinDesk ο Μπομπ Κίφερ, διευθυντής του ταμείου του Λουξεμβούργου.

Το Λουξεμβούργο δημιούργησε το Διαγενεακό Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο το 2014, με στόχο την αποταμίευση πόρων για τις μελλοντικές γενιές. Το ταμείο διαθέτει ενεργητικό 730 εκατομμυρίων δολαρίων, με τις περισσότερες επενδύσεις του να κατευθύνονται σε υψηλής ποιότητας ομόλογα.