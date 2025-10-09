Εξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta κατακλύζουν την αγορά ήδη από φέτος

Η μεγαλύτερη εταιρεία γυαλιών στον κόσμο θα ηγηθεί της αναδυόμενης κατηγορίας γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα smartphones ως το επόμενο blockbuster καταναλωτικής τεχνολογίας, δήλωσε ο Φραντσέσκο Μιλέρι, διευθύνων σύμβουλος της Essilor Luxottica.

Η ιδιοκτήτρια των Ray-Ban, Oakley και Persol, που συνεργάστηκε με τη Meta Platforms για το έργο, επεκτείνει την παραγωγική ικανότητα έξυπνων γυαλιών σε 10 εκατομμύρια ετήσιες μονάδες μέχρι το τέλος του έτους, στοιχηματίζοντας ότι η ζήτηση για τις συσκευές θα αυξηθεί κατακόρυφα.

«Τα γυαλιά, τα οποία εδώ και καιρό θεωρούνται προσθετικά και αργότερα αξεσουάρ μόδας, θα γίνουν η κεντρική συσκευή στη ζωή των ανθρώπων, πιθανώς αντικαθιστώντας τα smartphones», δήλωσε ο Μιλέρι σε podcast του Bloomberg. «Στο εγγύς μέλλον εκατοντάδες εκατομμύρια έξυπνα γυαλιά θα διασυνδέονται μεταξύ τους και με τους ανθρώπους που τα φορούν δημιουργώντας τεράστιες κοινότητες».

Η ώθηση στα έξυπνα γυαλιά από τη Meta, την Apple και άλλους συνάδει με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Μιλέρι να επεκτείνει τη γαλλο-ιταλική εταιρεία προσθέτοντας φορητές συσκευές και ιατρική τεχνολογία, διατηρώντας παράλληλα την κυριαρχία της στα παραδοσιακά γυαλιά.

Καθώς το είδος αναπτύσσεται, οι συνεργάτες αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό από Κινέζους και Αμερικανούς. Δεν υπάρχει ωστόσο καμία βεβαιότητα ότι η τεχνολογία θα κερδίσει τους καταναλωτές — η είσοδος της Meta στα ακουστικά εικονικής πραγματικότητας, για παράδειγμα, παραμένει έργο σε εξέλιξη.

Σε μια πρόσφατη ένδειξη ότι τα έξυπνα γυαλιά κερδίζουν έδαφος, η Apple ακολούθησε τα βήματα της Meta — εγκατέλειψε τα ακουστικά Vision Pro για να ανακατευθύνει πόρους προς την ανάπτυξη έξυπνων γυαλιών, ανέφερε το Bloomberg.

Ενώ η συνεργασία με τη Meta απέφερε έσοδα ύψους 365 εκατομμυρίων ευρώ για την Essilor Luxottica το 2024, το σύνολο θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 800 εκατομμύρια ευρώ φέτος και να ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030, με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις της Barclays. Οι αναλυτές βλέπουν περιθώριο για αύξηση πωλήσεων στον κλάδο από περίπου 3 εκατομμύρια έξυπνα γυαλιά ετησίως σε 60 εκατομμύρια έως το 2035.

Ο 65χρονος Μιλέρι ήταν ο στενότερος βοηθός του Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, ιδρυτή της Luxottica, και ανέλαβε θέση προέδρου το 2022. Έκτοτε, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει υπερδιπλασιαστεί, ανερχόμενη σε 128 δισ. ευρώ.

Τα έξυπνα γυαλιά προσφέρουν στους χρήστες μια μορφή επαυξημένης πραγματικότητας, με χαρακτηριστικά όπως μηνύματα ή οδηγίες που προβάλλονται στον φακό ή βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης που ενεργοποιούνται με φωνή. Η Meta δαπανά δισεκατομμύρια για να μετατρέψει τα έξυπνα γυαλιά σε κύριο τρόπο με τον οποίο οι χρήστες βιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της Meta. Ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων έχει επενδύσει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Essilor Luxottica, αποκτώντας μερίδιο 3% στο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με πηγές.

Ο Μιλέρι δήλωσε ότι η αυξημένη παραγωγική ικανότητα για τα Ray-Ban Meta θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για άλλα έξυπνα γυαλιά, καθώς και για τα γυαλιά Nuance Audio της Essilor Luxottica που ενσωματώνουν υποβοήθηση ακοής.

Τον περασμένο μήνα, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσίασε την οθόνη Meta Ray-Ban Display, αξίας 799 δολαρίων, η οποία διαθέτει οθόνη στον δεξιό φακό που μπορεί να εμφανίζει μηνύματα κειμένου, βιντεοκλήσεις, οδηγίες και οπτικά αποτελέσματα από ερωτήματα προς την υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης της Meta. Η οθόνη μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως σκόπευτρο για την κάμερα στο τηλέφωνο ενός χρήστη και για την αναπαραγωγή μουσικής.

Με την πάροδο του χρόνου, ο Ζούκερμπεργκ οραματίζεται ότι οι άνθρωποι θα κάνουν περισσότερες εργασίες με τα έξυπνα γυαλιά τους. «Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πιθανώς κάποια στιγμή στη δεκαετία του 2030, όπου θα έχουμε το τηλέφωνό σας μαζί μας, αλλά θα μένει περισσότερο στην τσέπη μας», είπε τον Μάρτιο.

Πέρα από τα έξυπνα γυαλιά, η Essilor Luxottica επενδύει στην ιατρική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον κλινικό τομέα — και μάλιστα επεκτείνεται πέρα από την οφθαλμολογία, δήλωσε ο Μιλέρι.

«Η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία και η υπερ-νοημοσύνη θα ανοίξουν νέους δρόμους για αλληλεπιδράσεις με νέους κόσμους», δήλωσε ο Μιλέρι. «Όχι μόνο στον κοινωνικό και ιατρικό τομέα, αλλά θα δούμε την εφαρμογή των φορητών υπολογιστών μας στον κόσμο του οικιακού αυτοματισμού, της ψυχαγωγίας, της αυτόνομης οδήγησης ή του ελέγχου ποιότητας αέρα, φωτός και ήχου».