Τραμπ: Βάλαμε τέλος στον πόλεμο στη Γάζα

Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων και αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα ή την Τρίτη, διαμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 19:43

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

«Βάλαμε τέλος στον πόλεμο στη Γάζα» υπογράμμισε σύμφωνα με το Reuters. «Η Γάζα θα ανοικοδομηθεί» πρόσθεσε. 

«Πιστεύω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζω μια αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε στην αρχή της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

«Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων και αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα ή την Τρίτη» τόνισε, λέγοντας ότι θα προσπαθήσει να επισκεφτεί την περιοχή.

 

