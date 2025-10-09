ΗΠΑ: Ερευνα για αυτόνομα Tesla που περνούν με κόκκινο

Η Tesla ερευνάται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μετά από αναφορές ότι τα αυτόνομα αυτοκίνητά της έχουν παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κυρίως με οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα και παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Όπως μεταδίδει το BBC, έγγραφο της Εθνικής Αρχής Οδικής Ασφάλειας (NHTSA) επισημαίνει 58 αναφορές όπου ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν διαπράξει τέτοιες παραβάσεις.

Υπολογίζεται ότι 2,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα εξοπλισμένα με πλήρως αυτόνομη τεχνολογία θα τεθούν στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Ο επικεφαλής της Tesla Έλον Μασκ έγινε πρόσφατα ο πρώτος μισο-τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Η προκαταρκτική αξιολόγηση της NHTSA θα «αξιολογήσει το εύρος, τη συχνότητα και τις πιθανές συνέπειες για την ασφάλεια» από τη λειτουργία της πλήρως αυτόνομης οδήγησης.

Σε αυτή τη λειτουργία -η οποία κοστίζει επιπλέον για τους κατόχους Tesla- τα αυτοκίνητα μπορούν να κάνουν αλλαγές λωρίδας και να στρίβουν, ωστόσο οι οδηγοί πρέπει πάντα να είναι σε εγρήγορση για να αναλάβουν τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με την έκθεση της NHTSA, τουλάχιστον έξι τροχαία ατυχήματα προκλήθηκαν από αυτοκίνητα που ξεκίνησαν μπροστά από κόκκινο φανάρι. Τέσσερα από τα τροχαία ατυχήματα είχαν ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.

Η υπηρεσία θα διερευνήσει επίσης αναφορές για οχήματα που εισέρχονται στο αντίθετο ρεύμα όταν στρίβουν.

Η Tesla αντιμετωπίζει ήδη έρευνα από τη NHTSA σχετικά με τους μηχανισμούς κλειδώματος των θυρών των αυτοκινήτων, μετά από περιπτώσεις όπου παιδιά φέρεται να παγιδεύτηκαν μέσα σε Model Y.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έσπασαν τα παράθυρα για να τα βγάλουν.

Η Tesla πρόσφατα παρουσίασε φθηνότερα μοντέλα, καθώς προσπαθεί να ανταγωνιστεί ηλεκτρικά οχήματα που συχνά κατασκευάζονται από κινεζικές εταιρείες.