Κυρώσεις ΗΠΑ στη σερβική πετρελαϊκή NIS για δεσμούς με Ρωσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν την Πέμπτη κυρώσεις στον μεγαλύτερο διανομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Σερβίας, λόγω των δεσμών του με τη ρωσική εταιρεία Gazprom Neft.

«Αυτά είναι άσχημα νέα για τη χώρα μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς σε έκτακτο διάγγελμα προς το έθνος την Πέμπτη, κάνοντας λόγο για «τεράστιες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες».

Όπως μεταδίδει το Politico, ο Βούτσιτς είπε ότι αρνήθηκε αίτημα των ΗΠΑ να κρατικοποιήσει την εταιρεία, τη Βιομηχανία Πετρελαίου της Σερβίας (NIS), η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στη Gazprom Neft, αν και η σερβική κυβέρνηση παραμένει σημαντικός μέτοχος.

«Οι ΗΠΑ καθυστέρησαν τις κυρώσεις οκτώ φορές, και θα επέκτειναν την εξαίρεση περαιτέρω αν συμφωνούσα στη λεηλασία, αν ξεκινούσαμε διαδικασία κρατικοποιήσεις», είπε ο Βούτσιτς. «Δεν είμαι κλέφτης».

Ο Βούτσιτς επέμεινε ότι η χώρα διαθέτει αποθέματα ντίζελ, βενζίνης και πετρελαίου που επαρκούν έως την 1η Νοεμβρίου. Δήλωσε επίσης ότι τα αεροπορικά ταξίδια προς και από τη Σερβία, ειδικά προς την ΕΕ, δεν θα επηρεαστούν.

«Κανένα αεροπλάνο δεν ήθελε να φορτώσει πετρέλαιο πιστοποιημένο από την NIS. Κανείς δεν θέλει να υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και να μη μπορεί να πετάξει στους ουρανούς της Ευρώπης και των ΗΠΑ», είπε. «Καταφέραμε να το λύσουμε προσωρινά με μια κουβεϊτοβρετανική εταιρεία».

Αν και η κίνηση δεν αναμένεται να προκαλέσει άμεσες ελλείψεις, η NIS προειδοποίησε τους πελάτες της ότι οι αγορές στα πρατήρια καυσίμων της που γίνονται μέσω διεθνών τραπεζικών υπηρεσιών όπως Mastercard, Visa και American Express μπορεί να μην μπορούν να ολοκληρωθούν, καλώντας τους πολίτες να μην αποθηκεύουν καύσιμα ή να προχωρούν σε πανικόβλητες αγορές.

«Η NIS έχει εξασφαλίσει επαρκή αποθέματα πετρελαίου για επεξεργασία αυτή τη στιγμή, ενώ τα πρατήρια καυσίμων είναι καλά εφοδιασμένα με όλα τα είδη πετρελαϊκών προϊόντων», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη. «Η πληρωμή στα πρατήρια θα είναι δυνατή με την εγχώρια κάρτα DinaCard, μετρητά και άλλες τοπικές επιλογές πληρωμής», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν παράσχει στην εταιρεία εξαίρεση που της επέτρεπε να εισάγει και να διανέμει πετρέλαιο και φυσικό αέριο παρά τις κυρώσεις στο ρωσικό αργό πετρέλαιο, αλλά η εταιρεία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η εξαίρεση αποσύρθηκε.

Η NIS λειτουργεί περίπου 400 πρατήρια καυσίμων στη Σερβία και στην ευρύτερη περιοχή.

Η Σερβία, η οποία συνεχίζει να διατηρεί στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο, έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Μόσχας μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.