Η Φινλανδία ελπίζει στη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την πώληση παγοθραυστικών

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ αναμένεται να υπογράψει σήμερα στην Ουάσινγκτον συμφωνία που επιτρέπει την πώληση αρκετών παγοθραυστικών, ενισχύοντας την αμερικανική παρουσία στην Αρκτική απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ.

"Ανυπομονώ να πάω σήμερα στον Λευκό Οίκο μαζί με τον πρωθυπουργό (Πέτερι) Όρπο. Θα υπογράψω ένα πρωτόκολλο συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα των παγοθραυστικών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ", έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

"Αυτό το πρωτόκολλο συμφωνίας (MOU) θέτει τις βάσεις εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της ακτοφυλακής των ΗΠΑ και των φινλανδικών εταιριών", πρόσθεσε ο Στουμπ. "Η αμερικανική κυβέρνηση διεξήγαγε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις εταιρίες".

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δύο πρόεδροι θα υπογράψουν συμφωνία για την προμήθεια της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ με έως τέσσερα παγοθραυστικά, που θα κατασκευαστούν σε φινλανδικά ναυπηγεία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει εδώ και μήνες ότι θέλει να αγοράσει από τη Φινλανδία αυτά τα μεγάλα πλοία που μπορούν να σπάζουν τον πάγο στη θάλασσα της Αρκτικής.

Οι ΗΠΑ θα αγοράσουν έως 11 μεγάλα, τεχνολογικά προηγμένα πλοία για την αμερικανική ακτοφυλακή.

Η παράδοση του πρώτου παγοθραυστικού αναμένεται μέχρι το 2028.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει επιμόνως οι ΗΠΑ να αποκτήσουν έως 40 νέα παγοθραυστικά για να ενισχυθεί η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ στην Αρκτική και να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας.

Στις 11 Αυγούστου 2025, η αμερικανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θέτει σε υπηρεσία το "πρώτο αρκτικό παγοθραυστικό εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα", το USCGC Storis, στην πόλη Τζούνο στην Αλάσκα. Το πλοίο αυτό είναι ένα παλιό καράβι υποστήριξης της πετρελαϊκής βιομηχανίας που τροποποιήθηκε και ανακαινίστηκε.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε ότι τα παγοθραυστικά έχουν "μεγάλη σημασία" για την αμερικανική παρουσία στην Αρκτική "λόγω του αυξανόμενου δυναμικού της για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, κρίσιμης σημασίας μετάλλων, της κυκλοφορίας εμπορικών πλοίων, της αλιείας και του τουρισμού".

Σε αυτό το πλαίσιο ο Φινλανδός πρόεδρος μεταβαίνει στις ΗΠΑ. Οι δύο ηγέτες διατηρούν καλές σχέσεις και ενίσχυσαν τους δεσμούς χάρη στο γκολφ.

"Είμαι περήφανος που η φινλανδική τεχνογνωσία για την Αρκτική αναγνωρίζεται και εκτιμάται. Η συνεργασία αυτή είναι επωφελής για τις δύο χώρες --τη Φινλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία αυτή δεν θα είχε καταστεί δυνατή χωρίς τον πρόεδρο Τραμπ", συνέχισε ο Αλεξάντερ Στουμπ στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει προβλέψει τη χορήγηση 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική ακτοφυλακή για την "προστασία της περιοχής αυτής".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ