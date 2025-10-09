#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Οι Ουκρανοί ανατίναξαν αγωγό αμμωνίας στο Ντονέτσκ

«Για να επιβραδύνουν την προέλαση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ναρκοθέτησαν παρακλάδι του αγωγού Tολιάτι-Οντέσα», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας. Απελευθέρωση υπολειμμάτων αμμωνίας.

Ρωσία: Οι Ουκρανοί ανατίναξαν αγωγό αμμωνίας στο Ντονέτσκ

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 20:16

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανατίναξαν αγωγό αμμωνίας κοντά στον οικισμό Ρούσιν Γιάρ στην περιοχή Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές το περιστατικό. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από ουκρανικής πλευράς.

«Για να επιβραδύνουν την προέλαση μονάδων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων… οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ναρκοθέτησαν ένα παρακλάδι του αγωγού αμμωνίας Tολιάτι-Οντέσα», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στην εφαρμογή Telegram.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα «την απελευθέρωση υπολειμμάτων αμμωνίας μέσω του κατεστραμμένου τμήματος», αλλά δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

