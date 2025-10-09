Η Χαμάς κήρυξε το τέλος του πολέμου

Ο αρχηγός της Χαμάς στη Γάζα δήλωσε την Πέμπτη ότι η παλαιστινιακή οργάνωση κηρύττει το τέλος του πολέμου και την έναρξη μόνιμης κατάπαυσης πυρός.

Όπως τόνισε, η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα του σημείου διέλευσης στη Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, καθώς και την απελευθέρωση όλων των κρατούμενων Παλαιστίνιων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τους άραβες διαμεσολαβητές, την Τουρκία και την αμερικανική κυβέρνηση, που επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος τελείωσε.

Eν τω μεταξύ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι αντίθετη με την «Επιτροπή Ειρήνης» που, σύμφωνα με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα αναλάβει να επιβλέπει τη μεταβατική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Al Araby εάν η Χαμάς αποδέχεται αυτή τη μεταβατική αρχή, ο Οσάμα Χαμντάν απάντησε: «Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα μπορούσε να το δεχτεί. Όλες οι πλευρές, συμπεριλαμβανομένης και της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν» (σ.σ. την Επιτροπή).

Τραμπ: Βάλαμε τέλος στον πόλεμο στη Γάζα

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

«Βάλαμε τέλος στον πόλεμο στη Γάζα» υπογράμμισε σύμφωνα με το Reuters. «Η Γάζα θα ανοικοδομηθεί» πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζω μια αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε στην αρχή της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

«Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων και αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα ή την Τρίτη» τόνισε, λέγοντας ότι θα προσπαθήσει να επισκεφτεί την περιοχή.

O Τραμπ δήλωε ότι δεν έχει άποψη σχετικά με την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών μετά από τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς.

«Δεν έχω άποψη. Θα πάω με αυτό που θα συμφωνήσουν», είπε στους δημοσιογράφους. Όσον αφορά το τι μπορούν να περιμένουν οι Παλαιστίνιοι, πρόσθεσε: «Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν... Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τον κόσμο».

Eν τω μεταξύ, ο Τραμπ ανέφερε ότι συμφώνησε να μιλήσει στην Κνεσέτ.

«Μου ζήτησαν να μιλήσω στο Κνέσετ και συμφώνησα να το κάνω, εάν το επιθυμούν» σημείωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να προσκάλεσε τον Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν νωρίτερα σήμερα.