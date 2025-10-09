Το Ισραήλ δεν θα αποφυλακίσει τον Μαρουάν Μπαργούτι

Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποφυλακίσει τον εξέχοντα Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα, και μάλιστα πηγές προσκείμενες στον Μπαργούτι αναφέρουν ότι ο γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου αφαίρεσε μονομερώς το όνομά του από τη λίστα ανταλλαγής Παλαιστίνιων κρατουμένων με τους Ισραηλινούς ομήρους.

Πηγή κοντά στον εξέχοντα Παλαιστίνιο κρατούμενο και την οικογένειά του που μίλησε στο Middle East Eye, ανέφερε ότι το βράδυ της Τετάρτης (8/10) οι μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, υπέγραψαν έναν κατάλογο κρατουμένων που περιελάβανε το όνομα του Μπαργούτι.

Ωστόσο, την Πέμπτη, η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Παλαιστίνιος ηγέτης δεν θα περιλαμβάνεται στις τρέχουσες λίστες.

«Μπορώ να σας πω πως αυτή τη στιγμή δεν θα είναι μέρος αυτής της αποφυλάκισης», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την προσκείμενη στην οικογένεια Μπαργούτι πηγή, το όνομά του φέρεται να έχει αφαιρεθεί μονομερώς από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

