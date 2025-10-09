#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Υεμένη: Οι αντάρτες Χούθι παραμένουν σε εγρήγορση έως ότου τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία

«Πρέπει να παραμείνουμε στο ανώτατο επίπεδο επαγρύπνησης και ετοιμότητας», τόνισε ο Άμπντελ Μάλικ αλ Χούθι, ηγέτης του κινήματος.

Υεμένη: Οι αντάρτες Χούθι παραμένουν σε εγρήγορση έως ότου τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 22:43

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, προτού εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους.

«Θα παραμείνουμε σε εγρήγορση και απολύτως προετοιμασμένοι, θα παρακολουθούμε την πορεία υλοποίησης αυτής της συμφωνίας. Θα οδηγήσει πράγματι αυτή η συμφωνία στον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον της Λωρίδας της Γάζας;», δήλωσε ο Άμπντελ Μάλικ αλ Χούθι, ηγέτης του κινήματος. «Πρέπει να παραμείνουμε στο ανώτατο επίπεδο επαγρύπνησης και ετοιμότητας», τόνισε.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πληθώρα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πλοίο υπό ολλανδική σημαία δέχτηκε επίθεση στην Υεμένη

Ισραήλ: Αναχαιτίσαμε ακόμη έναν πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι

Υεμένη: Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τις ισραηλινές επιδρομές στη Σαναά

Ισραηλινή επιδρομή κατά των Χούθι στη Σαναά

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο