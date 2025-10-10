Σαρώνει τα τελωνεία η Κίνα για να εντοπίσει αμερικανικά μικροτσίπ

Η Κίνα έχει εντείνει την επιβολή των ελέγχων της στις εισαγωγές μικροτσίπ, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να απεξαρτήσει τις εγχώριες τεχνολογικές εταιρείες από τα αμερικανικά προϊόντα, όπως τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Ομάδες τελωνειακών υπαλλήλων έχουν κινητοποιηθεί στα κύρια λιμάνια της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυστηρούς ελέγχους στις αποστολές ημιαγωγών, σύμφωνα με τρία άτομα με γνώση του θέματος που επικαλούνται οι Financial Times.

Οι επιθεωρήσεις ξεκίνησαν με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι εγχώριες εταιρείες θα σταματήσουν να παραγγέλνουν τα ειδικά κατασκευασμένα για την Κίνα τσιπ της Nvidia, κατόπιν οδηγιών των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών που αποθαρρύνουν την αγορά τους, ανέφεραν οι πηγές.

Οι επεξεργαστές που είναι στο επίκεντρο — τα μοντέλα H20 και RTX Pro 6000D της Nvidia — έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνονται με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών και να διατηρούν το μερίδιο αγοράς της εταιρείας της Silicon Valley στην Κίνα.

Ωστόσο, ένα από τα άτομα δήλωσε ότι οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί πρόσφατα σε όλα τα προηγμένα προϊόντα ημιαγωγών, με σκοπό επίσης να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το λαθρεμπόριο υψηλής τεχνολογίας τσιπ που παραβιάζει τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών.

Στο παρελθόν, τα κινεζικά τελωνεία είχαν κάνει ελάχιστα για να αποτρέψουν τις εισαγωγές τσιπ, εφόσον καταβάλλονταν οι αντίστοιχοι δασμοί στα σύνορα. Οι Financial Times έγραψαν ότι κορυφαία τσιπ αξίας τουλάχιστον 1 δισ. δολ. της Nvidia είχαν διακινηθεί λαθραία και πουληθεί στην Κίνα μέσα σε διάστημα τριών μηνών από τον Μάιο.

Η καταστολή στα σύνορα σηματοδοτεί περαιτέρω την αποφασιστικότητα του Πεκίνου να διασφαλίσει ότι οι τεχνολογικές του εταιρείες θα απελευθερωθούν από την εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία και θα συμβάλουν ώστε η χώρα να κερδίσει την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης έναντι των ΗΠΑ.

Η Κίνα επιδιώκει να κατευθύνει τους πόρους της προς τους εγχώριους κατασκευαστές ημιαγωγών, ώστε αυτοί να καλύψουν το χάσμα ως προς την απόδοση των προϊόντων και την παραγωγική τους ικανότητα.

Πέραν της αυστηροποίησης των ελέγχων στα σύνορα, ορισμένοι τελωνειακοί υπάλληλοι εξέτασαν επίσης κατά πόσον οι εταιρείες είχαν προβεί στο παρελθόν σε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την εισαγωγή προηγμένων προϊόντων ημιαγωγών, ανέφεραν δύο από τα άτομα με γνώση των επιθεωρήσεων.