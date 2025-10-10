#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κρεμλίνο: Θα στήριζε την υποψηφιότητα Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης η Ρωσία

10 Οκτωβρίου 2025

Η Ρωσία θα στήριζε την υποψηφιότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο νικητής του βραβείου για το 2025 θα ανακοινωθεί στις 12:00, αλλά έμπειροι παρατηρητές του θεσμού λένε ότι είναι πολύ απίθανο να βραβευτεί ο Τραμπ.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένως δηλώσει ευγνώμων για τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δήλωσε ότι το Κίεβο θα πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ο ίδιος επιθυμεί διακαώς, αν κατάφερνε να επιτύχει εκεχειρία.

