Σύσταση «underweight» στα ομόλογα ευρω-τραπεζών από την Goldman Sachs

Αναλυτές της Goldman Sachs Group Inc. υποβάθμισαν τη σύστασή τους για ομολογίες υψηλής ποιότητας τραπεζών σε ευρώ σε «underweight», λιγότερο από τρεις μήνες αφότου είχαν αναθεωρήσει τη σύσταση «overweight».

Οι τραπεζικές ομολογίες διαπραγματεύονται πλέον με ακόμη πιο στενά spreads σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, γεγονός που «ελαχιστοποιεί την αξία της διατήρησης ουδέτερης κατανομής στον κλάδο», έγραψαν οι αναλυτές υπό την καθοδήγηση του Lotfi Karoui σε σημείωμα προς τους πελάτες. Το premium spread των τραπεζών «είναι σαφώς κάτι που ανήκει στο παρελθόν».

Οι κύριες ανησυχίες των αναλυτών είναι οι υψηλές αποτιμήσεις και ο δημοσιονομικός κίνδυνος των κρατών, ιδιαίτερα στη Γαλλία, που μπορεί να επηρεάσει τις τιμές των τραπεζικών ομολογιών περισσότερο από την υπόλοιπη αγορά.

Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές ομολογίες έχουν σημειώσει άνοδο φέτος, με τους επενδυτές αισιόδοξους για τις προοπτικές του κλάδου, οδηγώντας σε ρεκόρ ανόδου αυτή τη ριψοκίνδυνη κατηγορία τραπεζικού χρέους, σημειώνει το Bloomberg. Ωστόσο, ορισμένες ομολογίες γαλλικών τραπεζών έχουν πληγεί από την πολιτική αναταραχή στη χώρα.

«Σε όλες τις δικαιοδοσίες, παραμένουμε προσεκτικοί απέναντι στους Γάλλους εκδότες, δεδομένης της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού και των προκλήσεων στο δημοσιονομικό πλαίσιο της Γαλλίας», ανέφεραν.