Αλμα 35% για τις πωλήσεις της Stellantis στις ΗΠΑ

Η άνοδος ήρθε χάρη εν μέρει στην επιστροφή δημοφιλών μοντέλων όπως το Ram 1500. Κέρδη 2,7% για τη μετοχή της σήμερα στο Μιλάνο.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 11:20

Οι παραδόσεις της Stellantis το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 13% χάρη στην άνοδο των πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική, υποδηλώνοντας μια ανάκαμψη μετά την αξιοποίηση των υψηλών αποθεμάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι συνολικές ενοποιημένες αποστολές αυξήθηκαν σε 1,3 εκατομμύρια μονάδες για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρεία Jeep.

Οι παραδόσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 35% σε ετήσια βάση, χάρη εν μέρει στην επανεισαγωγή δημοφιλών μοντέλων όπως το pickup Ram 1500 με κινητήρα V8.

Οι μετοχές της Stellantis αυξήθηκαν κατά 2,7% στο Μιλάνο. Η μετοχή εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη κατά περίπου 25% φέτος.

