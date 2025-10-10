Ετοιμαστείτε για καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προετοιμάζονται για καθυστερήσεις καθώς την Κυριακή κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα ασφαλείας (Σύστημα Εισόδου-Εξόδου "ΣΕΕ"), το οποίο θα φωτογραφίζει και θα καταγράφει τα δακτυλικά αποτυπώματα όσων εξέρχονται ή εισέρχονται στην Ένωση από συγκεκριμένα σημεία διέλευσης, μεταδίδουν οι Financial Times.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το νέο σύστημα ασφαλείας δεν θα αφορά αποκλειστικά τα αεροδρόμια. Λιμάνια, και σιδηροδρομικοί σταθμοί αναγκάστηκαν επίσης να εγκαταστήσουν μηχανήματα για τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων. Τα μηχανήματα αυτά θα επιτρέψουν στους αρμόδιους υπαλλήλους να διασταυρώνουν ευκολότερα πληροφορίες σχετικά με το μεταναστευτικό καθεστώς των ταξιδιωτών και να εντοπίζουν αυτόματα όσους παραβιάζουν τη βίζα τους.

«Θα γνωρίζουμε ποιος εισέρχεται στην ΕΕ πότε και πού», δήλωσε ο Ευρωπαίους Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ.

Αν και η εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου-Εξόδου σχεδιαζόταν ήδη από το 2017, είχε καθυστερήσει λόγω ανησυχιών πως δεν υπήρχε η κατάλληλη τεχνολογία στην Ευρώπη για να το υποστηρίξει, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των ταξιδιών. Τελικά η Ένωση αποφάσισε ότι θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά μέχρι τις 10 Απριλίου 2026, αντικαθιστώντας τις χειροκίνητες σφραγίδες στα διαβατήρια.

Το διάστημα αυτό των έξι μηνών θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη και στους ταξιδιώτες «να προσαρμοστούν ομαλά», πρόσθεσε ο Μπρούνερ.

Παρ' όλα αυτά οι αερολιμένες προετοιμάζονται για παράπονα καθώς η καταχώριση των βιομετρικών πληροφοριών θα διαρκέσει περισσότερο την πρώτη φορά.

«Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα συμπεριφερθεί το σύστημα την πρώτη ημέρα εφαρμογής του, αλλά και από την επαρκή παρουσία αστυνομικών στα σημεία ελέγχου», δήλωσε η Ουρανία Γεωργουτσάκου, επικεφαλής του λόμπι Airlines for Europe. «Το πιο σημαντικό είναι ότι τα πληρώματα των αεροπορικών εταιρειών δεν θα πρέπει να καθυστερούν στα σύνορα και η διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών να γίνεται το συντομότερο δυνατό, με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν».

Το σύστημα θα εισαχθεί στις χώρες της ζώνης Σένγκεν, όπου περιλαμβάνονται επίσης η Ελβετία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι δεν θα ισχύουν για άτομα που κατέχουν άδειες διαμονής στην ΕΕ ή βίζες μακράς διαρκείας.

Στην αρχή οι νέοι έλεγχοι θα εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένα συνοριακά σημεία διέλευσης ή σε ορισμένες κατηγορίες ατόμων. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, το ΣΕΕ θα ξεκινήσει από τα λιμάνια IJmuiden και Eemshaven και το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ στις 3 Νοεμβρίου.

Στη Γερμανία, οι βιομετρικοί έλεγχοι θα ξεκινήσουν στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ την Κυριακή και θα επεκταθούν στη συνέχεια στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Μονάχου, πριν εφαρμοστούν σε λιμάνια και σε άλλα σημεία διέλευσης.

Επίσης στα περίπτερα της βρετανικής Eurostar (σιδηροδρομική υπηρεσία υψηλής ταχύτητας η οποία συνδέει το Λονδίνο με το Παρίσι και τις Βρυξέλλες), τα οποία βρίσκονται πριν το check in των επιβατών, οι υπάλληλοι θα κάνουν σε κάθε επιβάτη τέσσερις ερωτήσεις, όπως εάν έχει εισιτήριο επιστροφής και χρήματα για να συντηρήσει τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον προορισμό της επιλογής του. Οι επιβάτες που απαντούν «όχι» θα πρέπει να μιλήσουν απευθείας με έναν συνοριοφύλακα. Το σύστημα θα ξεκινήσει με επιβάτες business class.

«Η Eurostar έχει επενδύσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ στις προετοιμασίες για το ΣΕΕ», τόνισε ο CEO της υπηρεσίας. «Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες check-in μας θα παραμείνουν οι ίδιες».

Τέλος, όσοι χρησιμοποιούν τη σήραγγα της Μάγχης ή τα πορθμεία θα υποβάλλονται σε ελέγχους στα συνοριακά σημεία ελέγχου στην Αγγλία, ενώ όσοι φτάνουν από τη Βρετανία στην ΕΕ αεροπορικώς θα υποβάλλονται σε ελέγχους στα τοπικά αεροδρόμια.