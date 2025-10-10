Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα

Η νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε σήμερα την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης για το 2025. Το βραβείο απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα.

Κέρδισε «για την ακούραστη δουλειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», ανέφερε η νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ στην ανακοίνωσή της.

Το Νόμπελ Ειρήνης, αξίας 11 εκατ. σουηδικών κορωνών, ή περίπου $1,2 εκατ., θα απονεμηθεί στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου, την επέτειο του θανάτου του Σουηδού Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος ίδρυσε τα βραβεία με τη διαθήκη του το 1895.