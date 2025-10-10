Σουηδία: Πιέζει για τη δέσμευση ρωσικών assets υπέρ της Ουκρανίας

Η υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας, Ελίζαμπεθ Σβάντεσον, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει προχωρήσει στην δέσμευση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία, μεταδίδει το Bloomberg.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να πείσουμε όλες τις χώρες να συμφωνήσουν» με το σχέδιο, δήλωσε η Σβάντεσον.

Τη δήλωση αυτή έκανε η Σουηδή ΥΠΟΙΚ καθώς οι Ευρωπαίοι προωθούν ένα σχέδιο για την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων €185 δισ. για να καλύψουν οικονομικές και στρατιωτικές ανάγκες του Κιέβου. Τα assets αυτά κράτα επί του παρόντος ο όμιλος υποδομής χρηματοπιστωτικών αγορών Euroclear, που εδρεύει στο Βέλγιο.

Η πρόταση ωστόσο ενέχει νομικά κωλύματα. Η ΕΕ θέλει να αποφύγει την άμεση κατάσχεση ρωσικών κεφαλαίων σε μια προσπάθεια να αποτρέψει ένα πλήγμα στη φήμη του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και του ευρώ, αλλά και να αποφύγει τις προσφυγές στη δικαιοσύνη στις οποίες αναμένεται να προχωρήσει η ρωσική πλευρά αν υιοθετηθεί το σχέδιο.

Στο πλαίσιο αυτό το Βέλγιο, (λόγω του Euroclear) ζήτησε ισχυρές εγγυήσεις ότι δεν θα επιβαρυνθεί εξολοκλήρου με τα έξοδα που τυχόν προκύψουν. Το αίτημα των Βρυξελλών βρίσκεται υπό επεξεργασία. «Είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασε το Βέλγιο», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το σχέδιο δέσμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί στα τέλη του τρέχοντος μήνα. Από την πλευρά της η Κομισιόν θα μπορούσε να υποβάλει μια νομική πρόταση για το ζήτημα, λίγο αργότερα.

«Αναμένουμε να είμαστε σε θέση να καταθέσουμε μια συγκεκριμένη πρόταση σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Ευρωπαίος Επίτροπος για την οικονομία και την παραγωγικότητα. «Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα λάβει χρηματοδότηση το αργότερο στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2026».

Αξίζει να αναφερθεί, ότι για την επίσπευση της διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προωθεί την ανανέωση του παγώματος ρωσικών assets με ειδική πλειοψηφία αντί ομοφωνία προκειμένου να αποτρέψει ένα πιθανό βέτο από την Ουγγαρία.