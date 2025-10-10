Στην απελευθέρωση των ομήρων παρών και ο Τραμπ: Ελπίζω να είμαι εκεί

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στο Ισραήλ για να παραστεί στην απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς, ενώ το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεδρίασε αργά την Πέμπτη για να υπογράψει τη συμφωνία.

Ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τη Χαμάς ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ολοκληρώνοντας μια 24ωρη περίοδο που ξεκίνησε με την ανακοίνωση της συμφωνίας από τον Τραμπ και την επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές ότι ήταν έτοιμες να προχωρήσουν.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη μετά από μήνες αποτυχημένων προσπαθειών να τερματιστεί ο διετής πόλεμος, ο οποίος έχει καταστρέψει τη Γάζα, έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και έχει αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή.

«Οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη. «Ελπίζω να είμαι εκεί». Ανέφερε επίσης την πιθανότητα να απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνέσετ.