Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα κατεστραμμένα τους σπίτια

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στις εγκαταλελειμμένες κατοικίες τους σήμερα την Παρασκευή, μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από ορισμένες περιοχές της Γάζας.

Μια τεράστια ουρά εκτοπισμένων κατοίκων της Γάζας κατευθύνθηκε βόρεια, μέσα στη σκόνη, προς την πόλη της Γάζας, τη μεγαλύτερη αστική περιοχή του θύλακα, η οποία πριν από λίγες ημέρες είχε δεχτεί επίθεση στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες ισραηλινές επιθέσεις του πολέμου.

«Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου είναι ακόμα όρθιο», είπε ο Ismail Zayda, 40 ετών, στην περιοχή Sheikh Radwan της πόλης της Γάζας. «Αλλά το μέρος είναι κατεστραμμένο, τα σπίτια των γειτόνων μου είναι κατεστραμμένα, ολόκληρες συνοικίες έχουν εξαφανιστεί».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Η ισραηλινή κυβέρνηση επικύρωσε την εκεχειρία με τη Χαμάς τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μερική απόσυρση των στρατευμάτων και την πλήρη αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών.

Στην απελευθέρωση των ομήρων παρών και ο Τραμπ: Ελπίζω να είμαι εκεί

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στο Ισραήλ για να παραστεί στην απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς, ενώ το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεδρίασε αργά την Πέμπτη για να υπογράψει τη συμφωνία.

Ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τη Χαμάς ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ολοκληρώνοντας μια 24ωρη περίοδο που ξεκίνησε με την ανακοίνωση της συμφωνίας από τον Τραμπ και την επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές ότι ήταν έτοιμες να προχωρήσουν.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη μετά από μήνες αποτυχημένων προσπαθειών να τερματιστεί ο διετής πόλεμος, ο οποίος έχει καταστρέψει τη Γάζα, έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και έχει αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή.

«Οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη. «Ελπίζω να είμαι εκεί». Ανέφερε επίσης την πιθανότητα να απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνέσετ.