Αναβλήθηκε η πρώτη ρωσο-αραβική σύνοδος κορυφής

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν ανέβαλε τελευταία στιγμή την πρώτη ρωσο-αραβική σύνοδο κορυφής, καθώς πολύ λίγοι Άραβες ηγέτες δήλωσαν συμμετοχή, μεταδίδει το Bloomberg.

Η διάσκεψη με το σύνθημα «συνεργασία για ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια» επρόκειτο να λάβει χώρα στη Μόσχα την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου. Στο φόρουμ είχαν κληθεί να συμμετάσχουν 22 αρχηγοί αραβικών κρατών, με το Κρεμλίνο να το κατατάσσει στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας για το 2025. Στόχος του ήταν να στείλει ηχηρό μήνυμα στους δυτικούς ηγέτες και ιδίως τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Μόσχα απολαμβάνει στηρίζεται από ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, σύμφωνα με πηγή.

Ωστόσο, μέχρι την Τρίτη, ελάχιστοι είχαν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένου του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα και του επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου. Η συμμετοχή άλλων σημαντικών παραγόντων όπως του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αλλά και των προέδρων ΗΑΕ και Αιγύπτου Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχγιάν και Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, αντίστοιχα δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ωστόσο η Μόσχα δεν φάνηκε να πτοείται, ενώ εμφανίστηκε «σίγουρη» ότι η σύνοδος μπορεί να μετατεθεί. Συγκεκριμένα το Κρεμλίνο απέδωσε το μειωμένο ενδιαφέρον Αράβων ηγετών στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία Αλ-Σουντάνι.

Μιλώντας για την πιθανότητα μετάθεσης της συνόδου κορυφής για άλλη ημερομηνία, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτό «θα εξαρτώταν από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ και ούτω καθεξής (...) Θα δούμε τι θα προτείνουν οι Άραβες φίλοι μας».

Εντούτοις ο... ελέφαντας στο δωμάτιο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Φαίνεται πως ένα μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου ενδιαφέρεται πλέον περισσότερο για την ενίσχυση των σχέσεων τους με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έχει απογοητευτεί με την άρνηση του Ρώσου ομολόγου του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ.

Η επιρροή του Κρεμλίνου στην περιοχή έχει εξασθενήσει εδώ και αρκετό καιρό, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία φθείρει σε πολλαπλά επίπεδα τη Ρωσία. Η κατάρρευση του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία στα τέλη του περασμένου έτους αποδυνάμωσε περαιτέρω την παρουσία της Μόσχας στη Μέση Ανατολή, ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα επεκτείνουν τους δικούς τους ρόλους και εμβαθύνουν την παρουσία τους.

«Ο Πούτιν ήθελε να δείξει σε όλους ότι είναι ο ηγέτης της «παγκόσμιας πλειοψηφίας», αλλά τι είδους πλειοψηφία είναι αυτή χωρίς τον αραβικό κόσμο;» δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Αντρέι Κολέσνικοφ. «Θα ήθελε να είναι τόσο μεγάλος παίκτης εκεί όσο ήταν κάποτε η Σοβιετική Ένωση, αλλά του λείπουν οι πόροι».