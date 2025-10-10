Λιγότερα ψώνια έκαναν τον Σεπτέμβριο οι Βρετανοί

Οι επισκέψεις των Βρετανών σε καταστήματα λιανικής μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο, καθώς οι καταναλωτές σφίγγουν το ζωνάρι και περικόπτουν τις δαπάνες τους.

Η συνολική επισκεψιμότητα στα καταστήματα λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 1,8% τον περασμένο μήνα σε ετήσια βάση, σημειώνοντας μείωση μεγαλύτερη από την πτώση 0,4% που καταγράφηκε τον Αύγουστο, σύμφωνα με το British Retail Consortium (BRC).

Οι πελάτες «βάζουν φρένο στις μη απαραίτητες δαπάνες», σύμφωνα με το BRC. Η διευθύνουσα σύμβουλος του συνδέσμου Έλεν Ντίκινσον σημειώνει:

«Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μειώσεις των πωλήσεων μη εδώδιμων προϊόντων, όπως στη μόδα και τα ακριβά είδη, καθώς τέτοιες αγορές περιορίστηκαν εξαιτίας της χαμηλότερης καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Τα τυχερά παιχνίδια αντιστάθηκαν στην τάση, ενώ οι πωλήσεις τροφίμων παρέμειναν σταθερές».