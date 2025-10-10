ΗΠΑ: Σε επίπεδα ρεκόρ τα «κόκκινα» δάνεια αυτοκινήτου

Ένας από τους «κυλίνδρους» της οικονομικής μηχανής των ΗΠΑ φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα.

Από την αρχή της πανδημίας, οι αγοραστές αυτοκινήτων είναι αντιμέτωποι με ραγδαία αυξανόμενες τιμές. Για να αντέξουν οικονομικά την αγορά ενός αυτοκινήτου, όλο και περισσότεροι καταναλωτές, ειδικά οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα, καταφεύγουν στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και στη λήψη δανείων μεγαλύτερης διάρκειας.

Πλέον, αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που καθυστερούν τις πληρωμές τους, γεγονός που δείχνει ότι οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, καθώς οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι και η ανεργία αυξάνεται.

Παρόλο που η οικονομία παραμένει γενικά ισχυρή, η αγορά αυτοκινήτου αποτελεί ένδειξη ότι δεν πάνε όλα καλά.

Το ποσοστό των αγοραστών καινούργιων αυτοκινήτων με πιστωτικό σκορ κάτω από 650 ήταν σχεδόν 14% τον Σεπτέμβριο, δηλαδή περίπου ένας στους επτά, σύμφωνα με την J.D. Power. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό για την αντίστοιχη περίοδο από το 2016.

Παράλληλα, το ποσοστό των subprime δανείων αυτοκινήτου στα οποία οι πληρωμές έχουν καθυστερήσει για 60 ημέρες ή περισσότερο έφτασε φέτος σε ιστορικό υψηλό, πάνω από 6%, σύμφωνα με τη Fitch Ratings, ενώ τα ποσοστά καθυστερήσεων σε άλλες κατηγορίες δανειοληπτών παρέμειναν σχετικά σταθερά. Εκτιμάται ότι 1,73 εκατομμύρια οχήματα κατασχέθηκαν πέρυσι, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2009, σύμφωνα με στοιχεία της Cox Automotive, μιας εταιρείας ερευνών του κλάδου.

Οι καθυστερήσεις έχουν σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένουν υψηλότερες από ό,τι πριν την πανδημία, σύμφωνα με οικονομολόγους.

«Πρόκειται για δανειολήπτες που ίσως να ξεπέρασαν τις οικονομικές τους δυνατότητες για να αντέξουν το αυξημένο κόστος του οχήματος, αλλά και την υψηλότερη δόση λόγω των επιτοκίων», δήλωσε στη Wall Street Journal η Tζόελ Σκάλι, σύμβουλος οικονομικής πολιτικής στη Fed της Νέας Υόρκης.

H πίεση που βιώνουν ορισμένοι δανειολήπτες φάνηκε ξεκάθαρα τον περασμένο μήνα με την πτώχευση της Tricolor Holdings, εταιρείας με περίπου 100.000 ενεργά δάνεια. Η εταιρεία, που εξυπηρετούσε πελάτες με ελάχιστο ή καθόλου πιστωτικό ιστορικό ή χωρίς αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη στις συναλλαγές της με τράπεζες.