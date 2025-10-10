#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χωρίς νερό 2 εκατομμύρια κάτοικοι Κιέβου μετά από ρωσική επίθεση

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για να συνδεθούν ξανά με το σύστημα υδροδότησης τα 4.000 κτίρια που επλήγησαν από τον βομβαρδισμό.

Χωρίς νερό 2 εκατομμύρια κάτοικοι Κιέβου μετά από ρωσική επίθεση

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 16:15

Οι βομβαρδισμοί που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά την διάρκεια της νύχτας σε ουκρανική υποδομή είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση για 2 εκατομμύρια καταναλωτές στο Κίεβο, έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Ο ίδιος είπε ότι 4.000 κτίρια στην πρωτεύουσα παραμένουν χωρίς νερό και ότι οι εργασίες για την επανασύνδεση τους με το δίκτυο υδροδότησης συνεχίζονται.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας

«Κόκκινες γραμμές» από το Βέλγιο για την κατάσχεση ρωσικών assets

Ρωσία: Οι Ουκρανοί ανατίναξαν αγωγό αμμωνίας στο Ντονέτσκ

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις «παγώνουν» την Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο