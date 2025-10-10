Σε άμεση ισχύ τα κινεζικά αντίμετρα σε αμερικανικά πλοία

Από τις 14 Οκτωβρίου η Κίνα θα αρχίσει να χρεώνει τα αμερικανικά πλοία για τον ελλιμενισμό τους σε κινεζικά λιμάνια — σε μια άμεση απάντηση στην Ουάσιγκτον για την επιβολή τελών σε κινεζικά πλοία που φτάνουν σε αμερικανικά λιμάνια, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα.

Τα αμερικανικά τέλη «παραβιάζουν σοβαρά» τις διεθνείς εμπορικές αρχές και «ζημιώνουν σοβαρά» το θαλάσσιο εμπόριο Κίνας-ΗΠΑ, ανέφερε το κινεζικό Υπουργείο Μεταφορών στην ανακοίνωσή του.

Η Κίνα θα χρεώνει 400 γιουάν (56 δολάρια) ανά καθαρό τόνο για τα αμερικανικά πλοία, ουσιαστικά το ίδιο με τα 50 δολάρια ανά καθαρό τόνο που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα κινεζικά πλοία. Το Πεκίνο επίσης θα αυξήσει τα τέλη με την πάροδο του χρόνου έως τις 17 Απριλίου 2028, σε αναλογία με τα αντίστοιχα αμερικανικά σχέδια, μεταδίδει το CNBC.

«Βραχυπρόθεσμα αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση κόστους για τους Αμερικανούς καταναλωτές, μείωση κερδών για τους μεταφορείς και μικρή μείωση της ζήτησης για εξαγωγές προς τις ΗΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες», δήλωσε ο Michael Hart, πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κίνα.

Μακροπρόθεσμα, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση για μη κινεζικά πλοία. Ωστόσο, δεν αναμένει αύξηση της ζήτησης για πλοία αμερικανικής κατασκευής, λόγω υψηλού κόστους και χαμηλής ναυπηγικής ικανότητας.

Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,1% της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας, έναντι μεριδίου 53,3% που κατέχει η Κίνα, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Αυτό το υπερβολικά μεγάλο μερίδιο αγοράς της Κίνας ώθησε τις ΗΠΑ να αναπτύξουν μια πολιτική, ήδη επί κυβέρνησης Μπάιντεν, που περιλαμβάνει χρεώσεις για πλοία κινεζικής ναυπήγησης όταν φτάνουν σε αμερικανικά λιμάνια.

Το κινεζικό Υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι τα τέλη θα ισχύουν για πλοία που ανήκουν σε αμερικανικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, άτομα και οντότητες σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Θα χρεώνονται επίσης πλοία που φέρουν αμερικανική σημαία ή ναυπηγούνται στις ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο.

Αυτές είναι «απλώς τακτικές διαπραγμάτευσης με αντίποινα. Οι ΗΠΑ επέβαλαν αντίστοιχα τέλη σε κινεζικά πλοία και τώρα η Κίνα κάνει το ίδιο», δήλωσε ο Peter Alexander, διευθύνων σύμβουλος της Z-Ben Advisors στη Σαγκάη.

«Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να υποτιμά την Κίνα και αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε. «Φαίνεται πως δίνεται ελάχιστη προσοχή στις δευτερογενείς και τριτογενείς επιπτώσεις των πολιτικών επιλογών».

Και πρόσθεσε: «Η Κίνα μπορεί να παίξει ως ίσος προς ίσον και έχει επιδείξει προθυμία να αναλάβει άμεση δράση. Έχουν αντλήσει κάποια διδάγματα οι Αμερικανοί τους τελευταίους έξι μήνες; Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο».