Βρετανία: Σε χαμηλό τετραετίας κατηφόρισε η αύξηση των μισθών

Στάσιμοι παρέμειναν οι μισθοί τον περασμένο μήνα στη Βρετανία, σύμφωνα με νέα στοιχεία, καθώς οι εταιρείες ανέφεραν ασθενέστερη ζήτηση για εργαζόμενους και μειωμένους προϋπολογισμούς προσλήψεων.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των KPMG και REC για τις θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αρχικές αμοιβές για τους μόνιμους εργαζόμενους αυξήθηκαν αμελητέα τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τον ασθενέστερο ρυθμό από τότε που ξεκίνησε η τρέχουσα πληθωριστική πορεία των μισθών, πριν από σχεδόν πέντε χρόνια.

Η εξέλιξη τροφοδοτεί ανησυχίες ότι η αύξηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών έχει πλήξει σημαντικά τις προσλήψεις σε τομείς όπως το λιανικό εμπόριο και η ξενοδοχία, σημειώνει ο Guardian.

Η επιβράδυνση των μισθών αφενός συνιστά άσχημα νέα για τους εργαζόμενους, αφετέρου θα μπορούσε να καθησυχάσει τους κεντρικούς τραπεζίτες που προσπαθούν να ρίξουν τον πληθωρισμό.

Ούτως ή άλλως, επικρατεί μια φθινοπωρινή ψύχρα στη βρετανική οικονομία, καθώς οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές αναμένουν με αγωνία τον προϋπολογισμό που θα καταθέσει η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς τον Νοέμβριο.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισε να μειώνεται σημαντικά στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Και ενώ η ζήτηση για προσωπικό μειώνεται, ο αριθμός των υποψηφίων που αναζητούν εργασία αυξάνεται «ραγδαία», αναφέρει.

Ο διευθύνων σύμβουλος της REC Νιλ Κάρμπερι εξηγεί: «Οι υπεύθυνοι προσλήψεων αναφέρουν τάση σταθεροποίησης στην αγορά μόνιμης εργασίας από το καλοκαίρι, κάτι που επιβεβαιώνεται για τον Σεπτέμβριο από τα σημερινά στοιχεία. Η αγορά προσωρινής απασχόλησης παραμένει κάπως πιο υγιής, με ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές».

Μπορεί η αγορά εργασίας και η οικονομία να κινούνται προς πιο ήρεμα νερά, αλλά η μείωση των κενών θέσεων εργασίας αποτελεί υπενθύμιση ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι μια επανεκκίνηση της ευρύτερης οικονομίας.