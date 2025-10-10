Στο στόχαστρο της Κομισιόν Snapchat, YouTube, App Store της Apple και Google Play

Οι πλατφόρμες Snapchat, YouTube, το App Store της Apple και το Google Play βρίσκονται στο στόχαστρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε ο Τομά Ρενιέ, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα τεχνολογίας. Η αρμόδια Επίτροπος αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα από τη Δανία, με αφορμή τα απογοητευτικά στατιστικά της χώρας. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Ρενιέ, «στη Δανία το 50% των παιδιών ηλικίας 10-11 ετών έχουν πρόσβαση στο Snapchat, κάτι που παραβιάζει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις. Στη Γαλλία σχεδόν το 50% των εφήβων ηλικίας 11 ετών έχουν πρόσβαση στο YouTube και το χρησιμοποιούν καθημερινά. Και πάλι είναι κάτω από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις. Όσον αφορά τις πλατφόρμες των App Store της Apple και του Google Play, χρησιμοποιούνται ευρέως από παιδιά κάτω των 13, κάτι που και πάλι αντίθετο με τους όρους χρήσης τους».

Ο ίδιος μίλησε για τεράστια ανησυχία, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα και επικαλούμενος τη συμμόρφωση με τον DSA, τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των χρηστών του διαδικτύου και στην καλύτερη ρύθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών. «Στο Snapchat τα παιδιά επιτρέπεται να αγοράσουν ατμιστικά προϊόντα. Στο YouTube τα παιδιά εκτίθενται σε επιβλαβές περιεχόμενο. Στα app stores τα παιδιά επιτρέπεται να κατεβάζουν εφαρμογές για τυχερά παιχνίδια ή πορνογραφικές εφαρμογές. Είναι τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».

Η Κομισιόν διεξάγει επίσης έρευνες για άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το TikTok, το Facebook και το Instagram, και τη συμμόρφωσή τους με τον DSA.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ