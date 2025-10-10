Γαλλία: Νέος πρωθυπουργός σε λίγες ώρες «και δεν θα είναι αριστερός»

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στα Ηλύσια Πεδία μεταξύ του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των ηγετών των μετριοπαθών κεντροδεξιών, κεντροαριστερών και αριστερών κομμάτων -δηλαδή πλην της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λικ Μελανσόν και της Εθνικής Συσπείρωσης των Λεπέν-Μπαρντελά-, με διπλό συμπέρασμα: Αφενός ο πρόεδρος θα διορίσει πρωθυπουργό «τις επόμενες ώρες» και δεν θα διαλυθεί η Βουλή, αφετέρου ούτε αυτή τη φορά θα προκύψει πρωθυπουργός από το αριστερό μπλοκ.

«Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα αποδεχτούμε τη νέα κυβέρνηση, θεωρήστε το δεδομένο αυτό», προειδοποίησε ο Ολιβιέ Φορ μετά τη συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Ήρθαμε να δούμε αν η κρίση μπορούσε να επιλυθεί», δήλωσε ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων. «Αλλά, όπως καταλάβαμε, δεν θα υπάρξει αριστερός πρωθυπουργός», σημείωσε για το πάγιο αίτημα της παράταξής του.

«Συνολικά, δεν υπήρξε σαφής απάντηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η απλή αναβολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης δεν έχει καμία σχέση με το αίτημά μας για κατάργησή της», συνέχισε ο κ. Φορ, «απογοητευμένος» που «απλώς έγινε μάρτυρας μιας προσπάθειας συμφιλίωσης».

Ο Μπορίς Βαλό, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εξέφρασε τη λύπη του για το ότι ο Εμανουέλ Μακρόν «ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να αποφασίσει τίποτα, παραπέμποντάς μας στον πρωθυπουργό που θα διοριστεί σύντομα […] η συζήτηση θα πρέπει επομένως να γίνει με κάποιον άλλο».

«Δεν υπάρχουν απαντήσεις για κανένα θέμα», πρόσθεσε ο κ. Βαλό. «Δεν γνωρίζουμε τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο πρόεδρος για να προχωρήσουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα κάνει ό,τι θέλει».

«Γνωρίζω πλέον ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα εργαστεί για τον διορισμό πρωθυπουργού και όχι για διάλυση», δήλωσε από την πλευρά του ο Φαμπιέν Ρουσέλ, γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος (PCF). Εξερχόμενος του Μεγάρου των Ηλυσίων υπενθύμισε ότι η συνάντηση έγινε για να δοθεί «ένα ισχυρό μήνυμα», αλλά εξέφρασε τη λύπη του γιατί «δεν υπήρξε καμία σαφήνεια στις απαντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας». Ο τελευταίος, σύμφωνα με τον κ. Ρουσέλ, επιβεβαίωσε ότι η Εθνοσυνέλευση «αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μια κοινή βάση έτοιμη να κυβερνήσει».

«Περιμένουμε πραγματική αλλαγή. Αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι μια τεράστια απογοήτευση και, αν ο νέος πρωθυπουργός είναι στο στρατόπεδο των μακρονιστών, δεν θα μπορέσουμε να το αποδεχτούμε», προειδοποίησε ο ίδιος.

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο κ. Ρουσέλ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης «όλοι επέμειναν πως η μεταρρύθμιση πρέπει να συζητηθεί εκ νέου».

«Φύγαμε άναυδοι από τη συνάντηση», δήλωσε αντίστοιχα η Μαρίν Τοντελιέ, γραμματέας των Οικολόγων. «Δεν λάβαμε καμία απάντηση, εκτός από το ότι ο πρωθυπουργός που θα διοριστεί τις επόμενες ώρες δεν θα προέρχεται από το πολιτικό μας στρατόπεδο», πρόσθεσε, δηλώνοντας επίσης «πολύ ανήσυχη».

Η Σιριέλ Σατελέν, πρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων στην Εθνοσυνέλευση, δήλωσε: «Η συνάντηση που μόλις είχαμε ενέτεινε τις ανησυχίες μας. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιδίωξε να αναγκάσει τα μέλη του Κοινού Πυρήνα να μείνουν μαζί, παρά την αδυναμία αυτού του πυρήνα (σ.σ. μακρονιστών, δεξιών και κεντροδεξιών)».

Ο Γκιγιόμ Λακρουά, πρόεδρος του Αριστερού Ριζοσπαστικού Κόμματος, είπε: «Εγιναν συζητήσεις που έχουμε κάνει χιλιάδες φορές στο παρελθόν. Όλοι είπαν επίσης ότι, ενώ η διάλυση δεν είναι επιθυμητή, αλλά ούτε και αδύνατη».

Ο επικεφαλής των βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Λοράν Βοκιέ και ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταιγιό δεν έκαναν σχετικές δηλώσεις.

Ο πρόεδρος της φιλελεύθερης παράταξης LIOT Λοράν Πανιφού περιορίστηκε να δηλώσει ότι όλοι «μπόρεσαν να μιλήσουν ενώπιον ενός Προέδρου της Δημοκρατίας που άκουγε». Οπως είπε, ο Μακρόν «ανακοίνωσε ότι θα διορίσει πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες με βάση όσα του είχαν ειπωθεί», υπονοώντας ότι «δεν υπάρχει ζήτημα διάλυσης της Βουλής».

Ο αρχηγός του κράτους «κατάλαβε πολύ καλά ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος ήταν ο δείκτης ισορροπίας», πρόσθεσε.