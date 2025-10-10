#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

«Δίαυλος επικοινωνίας» Μελάνια Τραμπ με Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας

Ορισμένα παιδιά έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους και περισσότερα θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους σύντομα, δήλωσε η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου.

«Δίαυλος επικοινωνίας» Μελάνια Τραμπ με Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 19:51

Η Μελάνια Τραμπ, σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως έχει ανοίξει «δίαυλο επικοινωνίας» με τον επικεφαλής του ρωσικού κράτους Βλαντίμιρ Πούτιν για το θέμα των παιδιών από την Ουκρανία που το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι απήγαγε.

«Ο πρόεδρος Πούτιν κι εγώ η ίδια ανοίξαμε έναν δίαυλο επικοινωνίας για την ευημερία αυτών των παιδιών», είπε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, διευκρινίζοντας πως αυτό συνέβη έπειτα από επιστολή εκ μέρους της, την οποία παρέδωσε ο σύζυγός της στον Ρώσο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με την ίδια, ορισμένα από αυτά τα παιδιά έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους και περισσότερα θα επανενωθούν με τους δικούς τους σύντομα.

«Πρόκειται για συνεχή προσπάθεια», είπε η Μελάνια Τραμπ. Όπως σημείωσε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε στην επιστολή της και οι δυο τους παραμένουν σε επαφή.

«Τους τελευταίους μήνες, και οι δύο πλευρές συμμετείχαν σε διάφορες συναντήσεις και κλήσεις ανατροφοδότησης», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε η ίδια, ο εκπρόσωπός της εργάζεται απευθείας με την ομάδα του Πούτιν προκειμένου να εγγυηθεί την ασφαλή επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οκτώ παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειές τους το τελευταίο 24ωρο, είπε η Μελάνια Τραμπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πούτιν: Ο Τραμπ κάνει πολλά για την ειρήνη

Αναβλήθηκε η πρώτη ρωσο-αραβική σύνοδος κορυφής

Ολομέτωπη επίθεση Τραμπ κατά Κίνας

Παραδοχή Πούτιν ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε το αζερικό αεροσκάφος το 2024

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο