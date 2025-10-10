Ο Ρέι Ντάλιο προειδοποιεί για κίνδυνο εμφυλίου στις ΗΠΑ

Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του ότι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ αυξάνεται υπερβολικά γρήγορα, δημιουργώντας ένα κλίμα «που μοιάζει πολύ» με εκείνο των ετών πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες, η οποία αρχίζει σταδιακά να περιορίζει τις δαπάνες», δήλωσε ο 76χρονος Ντάλιο σε συνέντευξη στο Bloomberg.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής έχει προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τους κινδύνους που ενέχει το υψηλό χρέος των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας τον προηγούμενο μήνα ότι συνιστά «απειλή για τη νομισματική τάξη». Κατηγόρησε πολιτικούς και από τα δύο κόμματα και έχει καλέσει για έναν συνδυασμό αύξησης των φορολογικών εσόδων και περικοπών δαπανών ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό που αποκαλεί «βόμβα ελλείμματος/χρέους».

Η εκτόξευση του χρέους είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος, σύμφωνα με τον Ντάλιο. Οι πολεμικές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο και η ανισότητα στον πλούτο δημιουργούν επίσης ένα περιβάλλον με «πολλά που πρέπει να μας ανησυχούν», όπως είπε.

Όταν ρωτήθηκε εάν επίκειται ένας νέος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Ντάλιο απάντησε ότι «ένας εμφύλιος πόλεμος κάποιου είδους» υποβόσκει στις ΗΠΑ και σε άλλα μέρη του κόσμου εξαιτίας «αγεφύρωτων διαφορών».

«Αυτές οι συγκρούσεις θα εξελιχθούν σε δοκιμασίες ισχύος από κάθε πλευρά», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν αυτές οι εντάσεις. «Αν δεν ανησυχήσουμε γι' αυτά τα πράγματα, τότε οι κίνδυνοι θα είναι μεγαλύτεροι» υπογράμμισε.