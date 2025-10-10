Υποπτα στοιχήματα προδίδουν ότι διέρρευσε η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης

Νορβηγοί αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης διερευνούν πληροφορίες ότι τα διαδικτυακά στοιχήματα υπέρ της φετινής νικήτριας εκτοξεύτηκαν εν μιά νυκτί, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή διαρροή πληροφοριών.

Τα στοιχήματα για την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 για τον αγώνα της για τη δημοκρατία, εκτοξεύτηκαν στο στοιχηματικό πρακτορείο Polymarket λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Νορβηγίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της. Η μυστικοπαθής πενταμελής επιτροπή είχε λάβει απόφαση τη Δευτέρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

«Το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ. «Φαίνεται ότι έχουμε πέσει θύμα ενός εγκληματία που θέλει να κερδίσει χρήματα από τις πληροφορίες μας».

Ένας trader που λειτουργούσε με το όνομα χρήστη dirtycup στοιχημάτισε περίπου 70.000 δολάρια σε νίκη της Ματσάδο λίγες ώρες πριν ανακοινώσουν την απόφασή τους οι αξιωματούχοι, μεταδίδει το Bloomberg. Αυτός ο επενδυτής, ο οποίος είχε ανοίξει λογαριασμό στο Polymarket μόλις αυτόν τον μήνα και δεν τον είχε χρησιμοποιήσει ποτέ για να στοιχηματίσει σε τίποτα άλλο, κέρδισε περίπου 30.000 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας της Polymarket.

Τρεις λογαριασμοί στην Polymarket που είχαν τοποθετήσει στοιχήματα κυρίως στη Ματσάδο αποκόμισαν συνολικά κέρδη περίπου 90.000 δολαρίων, σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα Finansavisen.

Η Polymarket προ ημερών εξασφάλισε επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Intercontinental Exchange, ιδιοκτήτρια του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, συμφωνία που αποτίμησε την εταιρεία σε περίπου 8 δισ. δολάρια.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν στην έκβαση πραγματικών γεγονότων, που κυμαίνονται από αθλητικούς αγώνες και οικονομικές αποφάσεις έως τα δημοφιλέστερα τραγούδια. Έχει δεχτεί πυρά στο παρελθόν επειδή προσφέρει αγορές σε ηθικά γκρίζες ζώνες, όπως η χρονική στιγμή θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου.

Η Polymarket συμφώνησε με τις ρυθμιστικές αρχές να σταματήσει να εξυπηρετεί χρήστες με έδρα τις ΗΠΑ το 2022. Μια εβδομάδα μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024, στις οποίες οι χρήστες της Polymarket πόνταραν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια, το διαμέρισμα του ιδρυτή Shayne Coplan δέχτηκε έφοδο από το FBI.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, η ομοσπονδιακή έρευνα τέθηκε στο αρχείο, αν και η Polymarket εξακολουθεί να μην επιτρέπει στους κατοίκους των ΗΠΑ να πραγματοποιούν συναλλαγές στον ιστότοπό της.

Ο Χάρπβικεν του Ινστιτούτου Νόμπελ είπε ότι δεν θυμάται παρόμοια γεγονότα σχετικά με το βραβείο ειρήνης, παρόλο που είχαν υπάρξει «κάποιες διαρροές» πριν από περίπου 15 χρόνια, «όταν περισσότεροι άνθρωποι είχαν πληροφορίες για τους νικητές πριν από την ανακοίνωση».

«Θα το εξετάσουμε προσεκτικά για να μάθουμε τι έχει συμβεί», είπε. «Η μυστικότητα για μας είναι πολύ σημαντική».