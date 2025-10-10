Βόρεια Κορέα: Στρατιωτική παρέλαση για τα 80χρονα του Εργατικού Κόμματος

Η Βόρεια Κορέα φαίνεται ότι οργανώνει νυχτερινή στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ για να γιορτάσει τα 80 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Το πρακτορείο απέδωσε τις πληροφορίες του σε μη κατονομαζόμενη πηγή. Το ρεπορτάζ του κινεζικού πρακτορείου Xinhua αναφέρει ότι ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, που επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα, παρέστη στους επετειακούς εορτασμούς χθες και σήμερα και παρακολούθησε «μεγάλες γυμναστικές επιδείξεις, καλλιτεχνικές παραστάσεις και στρατιωτικές παρελάσεις», χωρίς να δοθούν άλλες διευκρινίσεις.

Η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί τις παρελάσεις, συνήθως με την ευκαιρία διαφόρων επετείων –το τελευταίο διάστημα τις οργανώνει νυχτερινές ώρες– για να επιδείξει τη στρατιωτική ισχύ της. Στη νέα παρέλαση το ενδιαφέρον εστιάζεται στο αν θα παρουσιαστεί ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος ICBM που κατασκεύασε η Πιονγιάνγκ, με βεληνεκές ικανό να πλήξει την ενδοχώρα των ΗΠΑ.

Στρατιωτικός της Νότιας Κορέας είπε ότι είναι πιθανόν να διεξαχθεί στρατιωτική παρέλαση απόψε, επικαλούμενος τις ενδείξεις ότι γίνονταν πρόβες με τη συμμετοχή στρατιωτικών, πυραύλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Εκτός του Κινέζου πρωθυπουργού, στην Πιονγιάνγκ βρίσκονται επίσης ο Βιετναμέζος ηγέτης Το Λαμ, ο Ρώσος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ και άλλες ξένες αντιπροσωπείες.

Σε χθεσινή ομιλία του, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έπλεξε το εγκώμιο του κόμματος που, όπως είπε, «δεν έκανε ούτε ένα λάθος» στην 80χρονη ιστορία του και τόνισε ότι «δεν υπάρχει εμπόδιο» που να μην μπορεί να το ξεπεράσει ο λαός της χώρας του, ούτε «μεγάλο επίτευγμα που να μην μπορεί να το πετύχει».

