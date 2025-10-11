Γερμανία: Πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει ψηφιακή κυριαρχία

Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τις δικές της ψηφιακές υποδομές για να μειώσει την εξάρτησή της από τους Αμερικανούς παρόχους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομακρυνθεί εντελώς, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κάρστεν Βίλντμπεργκερ στο Reuters.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι, θορυβημένοι από τους εμπορικούς πολέμους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων, έχουν αρχίσει να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στον κλάδο των ψηφιακών υπηρεσιών που κυριαρχείται από τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Για να αποκτήσουν την ψηφιακή κυριαρχία, η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να «συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν τον (κλάδο) ως παίκτες», και όχι ως πελάτες, όπως συμβαίνει τώρα, δήλωσε σε συνέντευξή του. «Υπάρχει μια τεράστια αναπτυσσόμενη αγορά για την τεχνολογία, την καινοτομία, το λογισμικό, τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε.

Η Γερμανία και η Ευρώπη έχουν δημιουργήσει παγκόσμιους ηγέτες στους τομείς τους, όπως οι Mistral AI, DeepL και Aleph Alpha, συμπλήρωσε.

Ωστόσο, ο Βίλντμπεργκερ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές εταιρείες εξακολουθούν να είναι πολύ μπροστά σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και θα χρειαστούν ως εταίροι στην πορεία της Γερμανίας προς τα δικά της επιχειρηματικά μοντέλα. «Η ψηφιακή κυριαρχία δεν σημαίνει προστατευτισμό. Θέλουμε και πρέπει να έχουμε πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά», προσέθεσε.

«Οι αμερικανικές εταιρείες φυσικά συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό», απάντησε όταν ρωτήθηκε για τις ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να θέσει ένα ξαφνικό τέλος στη διατλαντική συνεργασία.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε οι γερμανικές εταιρείες πρέπει να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, για παράδειγμα επιλέγοντας πού θα αποθηκεύονται τα δεδομένα και ποιος θα διαχειρίζεται τις υποδομές.

Η ψηφιακή κυριαρχία συνεπάγεται επίσης την επανεξέταση μιας ολόκληρης μακράς και πολύπλοκης αλυσίδας εφοδιασμού, η οποία εκτείνεται από τις σπάνιες γαίες και το σχεδιασμό ημιαγωγών έως τους διακομιστές και τα καλώδια, κατέληξε ο Γερμανός υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής.