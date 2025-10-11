#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι

Διεξάγεται την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Δημοσιεύθηκε: 11 Οκτωβρίου 2025 - 16:27

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «συνομιλεί αυτήν τη στιγμή» σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα στο Telegram ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γιέρμακ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξάγεται την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «ασκήσει πιέσεις» στον Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP-Reuters

