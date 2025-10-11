Στην Αίγυπτο ο Μακρόν για να υποστηρίξει την εκεχειρία στη Γάζα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί τη Δευτέρα 13 τους μηνός στην Αίγυπτο για να υπογραμμίσει την "υποστήριξή του στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα" μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.

Ο Μακρόν θα συζητήσει, με την ευκαιρία αυτή, "με τους εταίρους του για τα επόμενα στάδια της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου", εξήγησε η γαλλική προεδρία, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προβλέπει επίσης να μεταβεί στην Αίγυπτο.

Το σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Τραμπ και με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, στοχεύει στην καθιέρωση μόνιμης εκεχειρίας, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στην αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Μακρόν θα επαναλάβει επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών ως βάση για διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και ανοικοδόμηση στην περιοχή, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters