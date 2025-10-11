#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία, αρκετοί τραυματίες

H εφημερίδα Bild, επικαλούμενη την αστυνομία, γράφει ότι ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή, αλλά ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος. Δεν κατέστη αμέσως σαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ούτε έγιναν γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Δημοσιεύθηκε: 11 Οκτωβρίου 2025 - 19:45

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη γερμανική πόλη Γκίσεν όταν άγνωστο πρόσωπο πυροβόλησε σε αγορά, μετέδωσε σήμερα το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

H εφημερίδα Bild, επικαλούμενη την αστυνομία, γράφει ότι ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή, αλλά ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος. Δεν κατέστη αμέσως σαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ούτε έγιναν γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

 

