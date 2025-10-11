Τι κρύβεται πίσω από την επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη στη Γερμανία μετά την άγρια επίθεση σε βάρος της δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, από την 17χρονη θετή της κόρη, η οποία φέρεται να τη βασάνιζε για ώρες στο υπόγειο του σπιτιού τους.

Σύμφωνα μάλιστα με την Bild, η 57χρονη πολιτικός, μια ημέρα πριν από την επίθεση, είχε επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής Βέτερ/Ρουρ ζητώντας βοήθεια καθώς ένιωθε ότι απειλείται η ζωή της.

Η έκκλησή της ωστόσο αγνοήθηκε, με αποτέλεσμα να πέσει θύμα επίθεσης πρωτοφανούς σκαιότητας από την ίδια της την κόρη.

Το καλοκαίρι η Στάλτσερ είχε στείλει επίσης και επιστολή στις κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής, περιγράφοντας την αυξανόμενη ένταση στη σχέση με τη θετή κόρη της.

Η 17χρονη φέρεται να τη μαχαίρωσε 13 φορές με δύο διαφορετικά μαχαίρια στο άνω μέρος του σώματος, ενώ προσπάθησε να της βάλει και φωτιά, κρατώντας τη δεμένη στο υπόγειο για ώρες.

Παράλληλα, οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα βασανιστήρια, επιτείνουν την αίσθηση του αποτρόπαιου.

Συγκεκριμένα, η νεαρή ψέκαζε την Στάλτσερ με ένα αποσμητικό και προσπαθούσε να της κάψει τα μαλλιά με έναν αναπτήρα.

Η Στάλτσερ, η οποία είχε εκλεγεί πριν από μερικούς μήνες δήμαρχος της πόλης της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας επίσης πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο.

Αυτό που επίσης προκαλεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα είναι η αντιμετώπιση της υπόθεσης από τις Αρχές. Η εισαγγελία δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά ως βαριά σκοπούμενη βλάβη.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα, η 17χρονη δεν έχει συλληφθεί, αλλά έχει μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική και φρουρείται, ενώ ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι ήταν αυτή που ειδοποίησε την Αστυνομία «παραιτούμενη από το έγκλημα».

Επίσης, δεν πρόκειται να περάσει από δίκη, αλλά πιθανότατα θα πάει κατευθείαν σε αναμορφωτήριο και αναλόγως με την εξέλιξη της υγείας της δημάρχου, θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Οπως σημειώνει το ertnews.gr, οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση εξετάζουν ως κίνητρο την εκδίκηση, καθώς η 17χρονη φέρεται να ένιωθε μειονεκτικά και «ριγμένη» σε σχέση με τον επίσης υιοθετημένο 15χρονο αδελφό της.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο σακίδιο του 15χρονου – επίσης υιοθετημένου – γιου της 57χρονης, καθώς και ρούχα με αίμα που πιστεύεται ότι ανήκουν στην 17χρονη δράστη.