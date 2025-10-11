Εφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Νταιάν Κίτον

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 11 Οκτωβρίου 2025 - 22:27

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών η γνωστή και ιδιαίτερα πετυχημένη Αμερικανίδα ηθοποιός, Ντάιαν Κίτον. Οι συγγενείς της δεν θέλουν σε αυτή τη φάση να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το θάνατό της. 

Η Κίτον έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1970 χάρη στον ρόλο της στις ταινίες «Ο Νονός» και στη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν.

Οπως θυμίζει το skai.gr, κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του 1977, Annie Hall. Η μακρόχρονη καριέρα της περιλάμβανε ταινίες όπως The First Wives Club, πολλές συνεργασίες με τη σκηνοθέτιδα Νάνσι Μάγερς και τη σειρά ταινιών Book Club και Ο Πατέρας της νύφης.

Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946 με το όνομα Ντάιαν Χολ και ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. 

