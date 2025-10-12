«Δάκτυλος» USA στα ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικές υποδομές ενέργειας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και μήνες βοηθούν την Ουκρανία να εξαπολύει πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, σε μια συντονισμένη, σύμφωνα με αξιωματούχους, προσπάθεια αποδυνάμωσης της ρωσικής οικονομίας του Βλαντίμιρ Πούτιν και εξαναγκασμού του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι αμερικανικές πληροφορίες που διατέθηκαν στο Κίεβο έχουν επιτρέψει επιθέσεις σε σημαντικά ρωσικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου πολύ πέρα από τη γραμμή του μετώπου, σύμφωνα με πολλούς Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την εκστρατεία, γράφουν οι Financial Times.

Η μέχρι πρότινος άγνωστη αυτή υποστήριξη έχει ενταθεί από τα μέσα του καλοκαιριού και υπήρξε καθοριστική για την εκτέλεση επιθέσεων τις οποίες ο Λευκός Οίκος του Τζο Μπάιντεν είχε αποθαρρύνει. Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας στη Ρωσία και ανάγκασαν τη Μόσχα να περιορίσει τις εξαγωγές ντίζελ και να εισάγει καύσιμα.

Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι ο Τραμπ έχει ενισχύσει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία καθώς η απογοήτευσή του με τη Ρωσία έχει αυξηθεί.

Η μεταστροφή αυτή ήρθε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Ιούλιο, όταν, σύμφωνα με τους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος ρώτησε αν η Ουκρανία θα μπορούσε να πλήξει τη Μόσχα εάν η Ουάσιγκτον της παρείχε όπλα μεγάλης εμβέλειας.

Ο Τραμπ έδειξε ότι υποστήριζε μια στρατηγική για να κάνει “τους [Ρώσους] να νιώσουν τον πόνο” και να εξαναγκάσει το Κρεμλίνο σε διαπραγματεύσεις, είπαν δύο πρόσωπα που ενημερώθηκαν για την επικοινωνία. Ο Λευκός Οίκος αργότερα ανέφερε ότι ο Τραμπ “απλώς έθετε ένα ερώτημα, δεν ενθάρρυνε περαιτέρω θανάτους”.

Οι αμερικανικές πληροφορίες βοηθούν το Κίεβο να σχεδιάζει τις διαδρομές, το ύψος πτήσης, τον χρονισμό και τις επιχειρησιακές αποφάσεις, επιτρέποντας στα ουκρανικά drones να παρακάμπτουν τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, είπαν οι αξιωματούχοι που γνωρίζουν το ζήτημα.

Τρία άτομα που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη επιχείρηση είπαν ότι η Ουάσιγκτον συμμετέχει στενά σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουκρανία επιλέγει τους στόχους για τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας και στη συνέχεια η Ουάσιγκτον παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες αυτών των τοποθεσιών.

Ωστόσο, άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν ή έχουν ενημερωθεί για τις επιχειρήσεις είπαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης καθορίσει προτεραιότητες στόχων για τους Ουκρανούς. Ένα από αυτά περιέγραψε τη δύναμη μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Κιέβου ως “το όργανο” μέσω του οποίου η Ουάσιγκτον επιδιώκει να υπονομεύσει τη ρωσική οικονομία και να ωθήσει τον Πούτιν σε μια συμφωνία.

Η Ουάσιγκτον μοιράζεται εδώ και καιρό πληροφορίες με το Κίεβο για την υποστήριξη επιθέσεων εναντίον ρωσικών στρατιωτικών στόχων σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και για την παροχή προειδοποιήσεων σχετικά με επερχόμενες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε εγκρίνει επιθέσεις με πυραύλους Himars και Atacms εντός ρωσικών εδαφών που συνορεύουν με την Ουκρανία, μετά την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων για την ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αναγνωρίσει ότι έχουν άμεσο ρόλο στα ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Η Ουάσιγκτον παρέμενε επί μακρόν επιφυλακτική απέναντι σε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τον πόλεμο και να την εμπλέξουν πιο άμεσα στη σύγκρουση με τη Μόσχα.

Η αυξανόμενη επιχειρησιακή υποστήριξη από την κυβέρνηση Τραμπ έρχεται σε έντονη αντίθεση με την αρχή της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου, όταν είχε προσωρινά διακόψει τη διάθεση πληροφοριών και τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο για να το πιέσει να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να μιλήσει για τον ρόλο των αμερικανικών πληροφοριών στα βαθιά πλήγματα εντός της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Κίεβο την Τετάρτη. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ουκρανία “συνεργάζεται με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, πρωτίστως για την άμυνά μας”, αναφερόμενος στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, Nasams και Iris-T που έχουν παρασχεθεί από δυτικούς εταίρους.

Η πρόσφατη επιτυχία της Ουκρανίας στις βαθιά στη Ρωσία οφείλεται κυρίως σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις των drones και στην αυξημένη εγχώρια παραγωγή, που επέτρεψε στο Κίεβο να εξαπολύει μαζικότερες επιθέσεις. “Τα drones μας, τα drone-πυραύλοι και ορισμένοι πύραυλοι γίνονται καλύτερα: περισσότερες χρήσεις, μεγαλύτερη παραγωγή”, δήλωσε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τα drones μεγάλης εμβέλειας Fire Point και Liutyi της Ουκρανίας —μερικές φορές έως και 300 σε μία μόνο επιχείρηση— έχουν πρωτοστατήσει στις μαζικές επιθέσεις. Αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επίσης εκτοξεύσει πρόσφατα εγχώριας παραγωγής πυραύλους Neptune και Flamingo εναντίον στόχων εντός Ρωσίας.

Το Σάββατο, η SBU ανακοίνωσε ότι τα drones μεγάλης εμβέλειας της επίλεκτης μονάδας Alpha έπληξαν επιτυχώς το διυλιστήριο πετρελαίου Bashneft-UNPZ στην Ούφα, περίπου 1.400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία. Το εργοστάσιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας και προμηθεύει καύσιμα και λιπαντικά στον ρωσικό στρατό.

Ήταν η τρίτη επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της ρωσικής περιοχής Μπασκορτοστάν τον τελευταίο μήνα.

Η SBU δήλωσε στους Financial Times ότι τα “πλήγματα μεγάλης εμβέλειας αποσκοπούν στην καταστροφή του στρατιωτικού δυναμικού του εχθρού — συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών του δυνατοτήτων”. Προσέθεσε ότι το Κίεβο θα εργαστεί για να αυξήσει τον αριθμό και το εύρος των πληγμάτων εντός Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι είναι “προφανές” πως οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία “σε τακτική βάση”, συμπεριλαμβανομένων και για πλήγματα σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους.

Ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα παράσχει πυραύλους μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των Tomahawk, δηλώνοντας τη Δευτέρα ότι θέλει να μάθει περισσότερα για τον τρόπο χρήσης τους. Ο Ζελένσκι την Τετάρτη ανέφερε ότι εξετάζεται η επιλογή των Tomahawk και ότι “θα μπορούσε να ενισχύσει την Ουκρανία και να συνετίσει κάπως τους Ρώσους”.