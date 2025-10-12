Συγκρούσεις στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν με εκατέρωθεν απώλειες

Δεκάδες μαχητές σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών συγκρούσεων στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, σύμφωνα με δηλώσεις και των δύο πλευρών σήμερα Κυριακή (12/10), στις πιο σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών μετά την ανάκτηση της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Ο πακιστανικός στρατός ανέφερε ότι 23 από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις. Οι Ταλιμπάν ανέφεραν ότι εννέα από την πλευρά τους σκοτώθηκαν.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι σκότωσε περισσότερους από 200 Αφγανούς Ταλιμπάν και συμμάχους μαχητές, ενώ το Αφγανιστάν υποστήριξε ότι σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τα στοιχεία.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί μετά την απαίτηση του Ισλαμαμπάντ από τους Ταλιμπάν να λάβουν μέτρα κατά των μαχητών που έχουν εντείνει τις επιθέσεις στο Πακιστάν, ισχυριζόμενοι ότι λειτουργούν από καταφύγια στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν, που ανέλαβαν την εξουσία το 2021, αρνούνται ότι υπάρχουν Πακιστανοί μαχητές στο εδάφη τους.

Επιθέσεις από αέρος του Πακιστάν προκάλεσαν αντίποινα

Την Πέμπτη, το Πακιστάν πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στην Καμπούλ και σε μια αγορά στο ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους και τους Ταλιμπάν, προκαλώντας επιθέσεις από τους Ταλιμπάν ως αντίποινα. Το Πακιστάν δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τις αεροπορικές επιθέσεις.

Αφγανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πακιστανικών συνοριακών φυλακίων αργά χθες Σάββατο. Το Πακιστάν δήλωσε ότι απάντησε με πυροβολισμούς.

Και οι δύο χώρες ισχυρίζονται ότι κατέστρεψαν συνοριακούς σταθμούς της άλλης πλευράς. Πακιστανοί αξιωματούχοι ανάρτησαν βίντεο, το οποίο, όπως είπαν, έδειχνε αφγανικούς σταθμούς να πλήττονται.

Η ανταλλαγή πυρών σταμάτησε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, στην περιοχή Κουράμ του Πακιστάν, οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και κατοίκους. Το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η επιχείρησή του είχε τελειώσει τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.

Η Καμπούλ ανακοίνωσε ότι είχε σταματήσει τις επιθέσεις κατόπιν αιτήματος του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Οι δύο χώρες είχαν προβεί σε ανακοινώσεις εκφράζοντας ανησυχίες για τις συγκρούσεις.

«Δεν υπάρχει καμία απειλή σε κανένα τμήμα του εδάφους του Αφγανιστάν», δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ. «Το Ισλαμικό Εμιράτο και ο λαός του Αφγανιστάν θα υπερασπιστούν τη γη τους και θα παραμείνουν αποφασισμένοι και αφοσιωμένοι σε αυτή την υπεράσπιση». Ο ίδιος προσέθεσε ότι οι μάχες συνεχίζονται σε ορισμένες περιοχές.

Κλείνουν τα σύνορα

Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Πακιστάν έκλεισε τα συνοριακά περάσματα κατά μήκος των 2.600 χλμ. συνόρων με το Αφγανιστάν, ένα αμφισβητούμενο σύνορο της αποικιακής εποχής, γνωστό ως γραμμή Ντουράντ, που χαράχθηκε από τους Βρετανούς το 1893.

Τα δύο κύρια συνοριακά περάσματα με το Αφγανιστάν, στο Τόρκχαμ και στο Τσαμάν και τουλάχιστον τρία μικρότερα περάσματα, στο Καρλάτσι, στο Ανγκούρ Άντα και στο Γκουλάμ Χαν, έκλεισαν σήμερα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν συνέπεσαν με μια σπάνια επίσκεψη στην Ινδία ενός υψηλά ιστάμενου αξιωματούχου των Ταλιμπάν, του υπουργού Εξωτερικών Αμίρ Χαν Μουτάκι, με το Νέο Δελχί να βγάζει ανακοίνωση και να κάνει λόγο για την αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η Ινδία είναι ο παραδοσιακά αντίπαλος του Πακιστάν, με το ταξίδι να προκαλεί ανησυχία στο Ισλαμαμπάντ.