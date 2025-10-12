Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεργαστεί για το σχέδιο Τραμπ

Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ στην προσπάθειά τους να εδραιώσουν την εκεχειρία στη Γάζα και να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση, δήλωσε ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος στον Μπλερ σήμερα (12/10).

Το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα προκρίνει την προοπτική η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα την κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και με ηγέτη τον πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, να αναλάβει τελικά τον έλεγχο της Γάζας, αλλά μόνο αφού ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις. Ο Αμπάς έχασε τον έλεγχο της Γάζας από τη Χαμάς το 2007.

Η πρόταση του Τραμπ αναφέρει ότι πρέπει να σταματήσει η κυριαρχία της Χαμάς στη Γάζα και προβλέπει ότι το έδαφος θα διοικείται από μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή υπό την εποπτεία ενός διεθνούς οργανισμού υπό την προεδρία του ίδιου και με τη συμμετοχή του Μπλερ.

Ο Χουσεΐν αλ-Σέιχ, αναπληρωτής επικεφαλής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Μπλερ για να συζητήσουν το μέλλον της Γάζας και να υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ για «τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την εδραίωση μόνιμης ειρήνης στην περιοχή».

«Επιβεβαιώσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ, τον κ. Μπλερ και τους εταίρους για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, την είσοδο της βοήθειας, την απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων, και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση», έγραψε ο Σέιχ στο X.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει απορρίψει την ιδέα της διακυβέρνησης της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή.