Ιταλία: Πολιτική αντιπαράθεση εξαιτίας δηλώσεων υπουργού για το Άουσβιτς

Σε συνέδριο στη Ρώμη, το οποίο διοργανώθηκε από την Ένωση των Ιταλικών Εβραϊκών Κοινοτήτων, η Ιταλίδα υπουργός Οικογένειας Ευγενία Ροσέλα δήλωσε: «Ο αντισημιτισμός βρήκε στην τελευταία φάση του ισραηλινοπαλαιστινιακού πολέμου μια δικαιολογία για να αναδυθεί ξανά και να νομιμοποιηθεί. Η ευχαρίστηση με την οποία χρησιμοποιείται η λέξη γενοκτονία, πετώντας την στο πρόσωπο εκείνων που έχουν μια πολύ τεκμηριωμένη και ακριβή εμπειρία της γενοκτονίας, είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ο αντισημιτισμός στη χώρα μας δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως».

Στη συνέχεια καταφέρθηκε κατά του νοήματος των εκπαιδευτικών ταξιδιών των Ιταλών μαθητών στο Άουσβιτς: «Σε τι χρησίμευσαν; Κατά τη γνώμη μου, για να μας πουν ότι ο αντισημιτισμός ήταν κάτι που αφορούσε τον φασισμό. Τα ταξίδια στο Άουσβιτς, κατά τη γνώμη μου, ήταν ένας τρόπος για να επαναλάβουμε ότι ο αντισημιτισμός ήταν ένα φασιστικό ζήτημα και τίποτα περισσότερο. Και έτσι το πρόβλημα ήταν να είσαι αντιφασίστας και όχι αντισημίτης. Το πρόβλημα σήμερα είναι να αντιμετωπίσουμε τον δικό μας αντισημιτισμό, να αντιμετωπίσουμε το παρελθόν μας χωρίς να αυταπατόμαστε ότι όλα εξελίχθηκαν σε μια ιστορική εποχή και σε ένα πολιτικό πεδίο, κάτι που μου είναι δύσκολο να υποστηρίξω».

Επίσης, η Ιταλίδα υπουργός τοποθετήθηκε και κατά των πανεπιστημίων και της διακοπής πολλών συνεργασιών με το Ισραήλ, λέγοντας πως «τα πανεπιστήμια ήταν από τα χειρότερα μέρη για την παρουσία σκέψης».

Σύμφωνα με την Ροσέλα «πρέπει να βρούμε άλλους χώρους όπου να μπορούμε να σκεφτούμε και να αναστοχαστούμε, από όπου να μπορούμε να προσεγγίσουμε εκείνους τους νέους που διαδηλώνουν ασυνείδητα, αλλά όχι αθώα, για μια Παλαιστίνη από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα, για την υπεράσπιση της Χάμας, με φρικτά συνθήματα για την 7η Οκτωβρίου».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ήταν σφοδρότατες, πόσο μάλλον αναμενόμενες. Η ισόβια γερουσιαστής και επιζώσα του Άουσβιτς, Λιλιάνα Σέγκρε, τοποθετήθηκε επί του θέματος: «Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια υπουργός της Δημοκρατίας, αφού χαρακτήρισε τα εκπαιδευτικά ταξίδια στο Άουσβιτς ως "εκδρομές", μπορεί να είπε ότι αυτά ενθαρρύνθηκαν για να προωθηθεί ο αντιφασισμός.

Ποιο θα ήταν το λάθος; Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε όλη την Ευρώπη που ήταν κατεχόμενη από τις δυνάμεις του Άξονα, οι ναζί, με τη συνεργασία των τοπικών φασιστών -συμπεριλαμβανομένων των Ιταλών της RSI- δημιούργησαν μια κολοσσιαία βιομηχανία θανάτου για να εξαλείψουν από την επιφάνεια της γης τους Εβραίους, τους Ρομά και τους Σίντι και άλλες μειονότητες. Η εκπαίδευση των παιδιών και των εγγονιών μας πρέπει να ξεκινά από τη γνώση της ιστορίας. Η μνήμη της αλήθειας πονάει μόνο όσους έχουν σκελετούς στην ντουλάπα τους», ολοκλήρωσε η γερουσιαστής.

